‘Suriye’deki Savaş Medyayı da Değiştirdi’

Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş ve çatışmalar, ülkedeki medya ortamını da yepyeni bir şekle büründürdü. Savaş öncesinde Devlet Başkanı Beşar Esat’ın medya üzerindeki sıkı kontrolü, savaş döneminde yerini sivil aktivizm kaynaklı bilgi akışı ve bağımsız medyanın ortaya çıkması için uygun ortam sağladı. İşte ülkedeki bu yeni medya ortamı Washington’da Ortadoğu Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda tartışıldı. Bölgede yıllar boyu gazetecilik yapmış ve “Suriye’nin Yeni Medya Ortamı” başlıklı raporun da yazarı olan Antoun Issa, Suriye’de yeni medyanın ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Suriye’deki savaştan, ülkede yeni bir medya ortamı türedi. Sivil toplum ve sivil aktivizmin ortaya çıkışı, bağımsız bir medyanın doğuşunu beraberinde getirdi. Savaşın sürmesiyle ülkede oluşan boşluklar, sahada olup bitenler hakkında haber yazma ve bilgi yayma olanaklarının doğmasına neden oldu. Dolayısıyla ortaya yeni bir medya ortamı çıktı ve ülkedeki medya kaynaklarının sayısı giderek arttı.” Ortadoğu Enstitüsü’nden Suriye uzmanı İbrahim El Assil de yeni medya ortamı ve önündeki zorluklar hakkında şu değerlendirmede bulundu: “2011’den önce sadece devlet denetimindeki gazeteler vardı ve haberler hep rejimin perspektifinden veriliyordu. O yıldan sonra sivil toplum, neler olup bittiğine dair haberleri duyurmak ve farkındalık yaratmak, inandıkları değerleri yaymak için farklı medya platformları oluşturmaya çalıştı. Ama tabi, radikal grupların, uluslararası medya kuruluşları gibi farklı kanalların saldırılarına maruz kaldılar. Suriyeli sivil toplumun yaptığı ne varsa, ne zaman başarılı bir girişim olsa, bunu sosyal medya ya da farklı medya ortamlarında lekeleme gayreti yürüten çevreler var. Arama-kurtarma grubu Beyaz Kasklılar’a bile bu yapılıyor. Onlar da Rus ve İran medyasının karalama kampanyası altındalar. El Kaide’yle, cihatçılarla bağlantılı gösterilmeye çalışılıyorlar. Halep’te yaşananları anlatan Oscar adayı belgesele de aynısını yaptılar. Tabi bunlar doğru değil. Suriye sivil toplumu ve medya sektörü, bu saldırılara meydan okumaya ve ülkede yaşananlara dair doğruları aktarmaya çalışıyor.”

Peki bu aktarılanların doğruluğu nasıl teyit edilecek? Sahadan gelen her bilgiye nasıl güveneceğiz? Antun İssa, 7 yıldır süren iç savaş boyunca birkaç medya örgütünün profesyonel gazetecilik standartlarını yükseltmeyi başardığını söyledi. Rejimin son dönemdeki ilerleyişi bu yeni medya ortamının geleceğini de tehlikeye atıyor mu? Eski döneme geri mi dönülecek, yoksa geri dönülemez eşik artık aşıldı mı? İssa bu soruları şöyle yanıtladı: “Rejimin kontrolu alması, medya örgütlerinin faaliyet gösteremeyeceği ve gazetelerini, yayınlarını, radyo, televizyon programlarını yayamamaları anlamına gelecek. Birçok şeyin kapatılacağı ya da engelleneceği kesin. Ama şu da var; kültür değişti. Siyasi konularda serbestçe konuşabilme şeklinde yeni bir kültür var şimdi, Suriye’de asla böyle bir şey olmamıştı. Bu kültürel değişimi geri döndürmek çok zor. Suriye’de yeni bir nesil geliyor, nüfusun çoğunluğu ya da en azından önemli bir bölümü 25 yaşın altında. Ve siyaset hakkında açık biçimde konuşmaya alışkınlar, bu değişmeyecek. Bu kültürel değişim bence, Suriye medyasının rejimin denetiminin ötesine geçmesinin gerekeceği anlamına gelecek.”