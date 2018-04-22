Suriye'deki tahliyelerde Afrin iddiası

Tahliye edilenlerin anlaşma uyarınca gittiği bölgeler arasında Afrin'in de olduğu bildirildi.Suriye'de resmi haber ajansı SANA, başkent Şam yakınlarında bulunan Doğu Kalamun bölgesindeki yüzlerce silahlı muhalif ve ailelerinin tahliye edildiğini duyurdu. SANA, Doğu Kalamun'a gönderilen yaklaşık 35 otobüsün, tahliye olmayı kabul eden bu kişileri kuzeyde muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere taşıdığını bildirdi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi, tahliye edilen bin 156 kişiden 505'inin silahlı muhalif olduğunu söyledi. Aynı kaynak, bu kişilerin, Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Afrin bölgesine gitmek üzere Doğu Kalamun'dan ayrıldığını belirtti.

Suriye resmi yayın organları ise tahliye edilenlerin, Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bir başka bölge olan Cerablus ve İdlib'e aktarıldığını bildirdi.

SANA, Doğu Kalamun'un Ruheybe, Ceyrud ve Nasıriye kasabalarındaki muhaliflerin, silahlarını teslim ettikten sonra otobüslere binmelerine izin verildiğini duyurdu.