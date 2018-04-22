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Suriye'deki tahliyelerde Afrin iddiası

22.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Suriye'de yüzlerce silahlı muhalif ve sivil, varılan tahliye anlaşması kapsamında Şam yakınlarındaki Doğu Kalamun’dan ayrıldı.

Suriye'deki tahliyelerde Afrin iddiası

Tahliye edilenlerin anlaşma uyarınca gittiği bölgeler arasında Afrin'in de olduğu bildirildi.Suriye'de resmi haber ajansı SANA, başkent Şam yakınlarında bulunan Doğu Kalamun bölgesindeki yüzlerce silahlı muhalif ve ailelerinin tahliye edildiğini duyurdu. SANA, Doğu Kalamun'a gönderilen yaklaşık 35 otobüsün, tahliye olmayı kabul eden bu kişileri kuzeyde muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere taşıdığını bildirdi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi, tahliye edilen bin 156 kişiden 505'inin silahlı muhalif olduğunu söyledi. Aynı kaynak, bu kişilerin, Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Afrin bölgesine gitmek üzere Doğu Kalamun'dan ayrıldığını belirtti.

Suriye resmi yayın organları ise tahliye edilenlerin, Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bir başka bölge olan Cerablus ve İdlib'e aktarıldığını bildirdi.

SANA, Doğu Kalamun'un Ruheybe, Ceyrud ve Nasıriye kasabalarındaki muhaliflerin, silahlarını teslim ettikten sonra otobüslere binmelerine izin verildiğini duyurdu.

Rusya arabulucuk etti

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, anlaşmaya Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Rusya'nın arabuluculuk ettiğini bildirdi. Gözlemevi, muhaliflerin bölgede gizledikleri zırhlı araç, roket ve diğer mühimmatı da anlaşma kapsamında tahliye öncesi teslim ettiklerini aktardı.

Suriye çölüne açılan kapı olarak kabul edilen Doğu Kalamun, Suriye hükümeti için stratejik öneme sahip. Bölge ayrıca Şam ile Humus arasındaki ana karayolu yakınlarında bulunuyor.

Doğu Kalamun'daki tahliye, bir dönem muhaliflerin Şam yakınındaki en büyük kalesi olarak görülen Doğu Guta'nın rejim kontrolüne geçmesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. Rusya destekli rejim güçlerinin bir ay süren operasyonu sonrasında el değiştiren Doğu Guta'daki muhaliflerle de bir dizi tahliye anlaşması yapılmıştı.

DW,dpa/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

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