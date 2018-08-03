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Suriye’deki Tutuklular İçin İstanbul’da Eylem

03.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Suriyeli Dernekler Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Suriye’de rejim hapishanelerindeki tutukluların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde toplandı

Suriye’deki Tutuklular İçin İstanbul’da Eylem

Suriyeli Dernekler Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Suriye’de rejim hapishanelerindeki tutukluların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

Suriyeli Dernekler Platformu öncülüğünde bir araya gelen grup, Suriye'de Esat rejimi kontrolündeki cezaevlerindeki kötü uygulamalara dikkat çekti.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Cihat Gökdemir, Rejim güçlerinin kontrolündeki hapishanelerde yaşanan insanlık suçlarının son bulmasını istedi. Suriye rejim güçlerinin sivil hareketlere katılan, destek veren, Suriye halkının özgürlüğü adına mücadele veren kişileri caydırmak amacıyla gözaltına aldırdığından söz eden Gökdemir, ''Bu sayı gün geçtikçe artmıştır. Halen de yer yer devam etmekte olan bu tutuklamalar tamamen hukuksuz şekilde gerçekleşmiştir. Arap, Türkmen, Kürt, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce kişi hukuksuzca hapsedilmiştir. Herhangi bir protestoya, eyleme katılmaları, destek vermiş olmaları gözaltına alınmaları için yeterli sebep görülmüş, kimi zaman da akrabaları Esad rejimine karşı olduğu için insanlar hapsedilmiştir'' diye konuştu.

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