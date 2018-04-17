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Suriye’den açıklama: “Uluslararası denetçiler Duma’da”

17.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Suriye devlet televizyonu, uluslararası denetçi heyetinin, kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma’ya girişine izin verildiğini açıkladı. Duma’ya giren heyet iddiaları inceleyecek

Suriye’den açıklama: “Uluslararası denetçiler Duma’da”

Suriye devlet televizyonu, uluslararası denetçi heyetinin, kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma’ya girişine izin verildiğini açıkladı. Duma’ya giren heyet iddiaları inceleyecek.

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