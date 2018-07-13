‘Suriye’den Çekilmeyi Düşünmüyoruz’ 

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanlarından Ali Ekber Velayeti, Hamaney’in Rusya lideri Putin’le görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, ABD ve İsrail’in ısrarına rağmen İran’ın Suriye’den çekilme niyeti olmadığını söyledi.
Bu açıklamadan bir gün önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Putin’e İran’ın Suriye’yi terk etmesini istediklerini söylemişti.
İran’ın dış politikadaki tutumunun, Pazartesi günü Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin arasında yapılacak Helsinki zirvesinde gündeme alınması bekleniyor.
Hem ABD hem İsrail, İran’ın Suriye’den çekilmesini istiyor. Öte yandan Rusya ise İran’ın Suriye’den tamamen çekilmesinin gerçekçi olmayacağını söylüyor.
Velayeti, İran’ın Suriye sınırından çekilip-çekilmeyeceği sorusunu ise “Tahran, ABD ve İsrail’in baskısına boyun eğmeyecektir” şeklinde yanıtladı.
Velayeti, “Gerekli olduğunu düşündüğümüz şekilde Suriye’deki varlığımızı sürdüreceğiz. Bazen Suriye’deki rolümüzü açık oynayacağız bazen de gizli” diye konuştu.
Velayeti, ABD-Rusya zirvesiyle ilgili olarak da “Trump’ın Ortadoğu’nun istikrara kavuşmasına olumlu katkı sağlayacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.
Velayeti, “Biz oraya Amerikalılar’ın iznini almadan gittik ve Suriye’yi terk etmemiz yönündeki taleplerini de yerine getirmeyeceğiz” diye ekledi.
Velayeti Rusya’yı da ABD’nin İran’ın Suriye’deki varlığına karşı söylemlerine kulak asmaması konusunda uyardı.
Bugün İran’ın Suriye’den çekilmesini isteyen ABD’nin yarın aynı şeyi Rusya için isteyeceğini söyleyen Velayeti, “İttifakımızı bölmeye çalışıyorlar” dedi.
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