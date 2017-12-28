Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'deki dökülen kanın asıl sorumlusu" olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "her türlü terörist gruba sınırsız destek" sağlamakla suçladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da açıklamaya ilişkin bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı: "Bakanlık, bir kez daha Erdoğan'ın Suriye'deki terörist gruplara sınırsız destek sağlayarak Suriye halkına yönelik işlediği suçlardan kendisini aklamak için ümitsiz bir çaba ile kamuoyunu yanıltıldığını aktardı. Bakanlık, Erdoğan'ın paranoyası ve geçmişe dair ilüzyonlarının eski imparatorluğun ortadan kalktığını, özgür dünyanın halklarının ulusal kararlarını kendisinin aldığını, egemenliğini koruduğunu ve Erdoğan'ın kendi işlerine karışmasına izin vermeyeceğini söyleyerek sözlerine son verdi."

Suriye'den gelen bu açıklamadan saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında Beşar Esad için "Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" sözlerini sarf etmişti. Erdoğan ayrıca Suriye'de savaş sonrasında oluşturulacak düzende Esad'la hareket edilemeyeceğini belirtmişti.