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Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 23:26 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Samir Süleyman, Türkiye'nin Afrin'e operasyon kararı almasıyla ilgili 'Bu saldırıdan başka bir şey değil' diye konuştu. Baas Partisi vekili Saci Taama ise 'Ordumuz, bunlara karşı askeri eylemlerde bulunmaya hazır' dedi.

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye yönetimi, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna negatif yaklaşıyor ve bunu ülkenin egemenliğine yönelik bir darbe olarak görüyor.

Rus İzvestiya gazetesinin sorularını yanıtlayan Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Samir Süleyman, "Suriye topraklarındaki her türlü Türk varlığı yasalara aykırı. Bu saldırıdan başka bir şey değil" diye konuştu.

'SURİYE ORDUSU KARŞI KOYMAYA HAZIR'

Baas Partisi vekili Saci Taama ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Suriye, bu oluşumlara karşı koyma hakkını saklı tutuyor. Ordumuz, bunlara karşı askeri eylemlerde bulunmaya hazır. Ancak bu konudaki kararı hükümet alacak."

Erdoğan "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır" demişti.

SALİH MÜSLİM: KENDİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ

İzvestiya gazetesine konuşan terör örgütü PYD eski Eşbaşkanı Salih Müslim de Türk ordusunun Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e girmesi durumunda DSG'nin bu bölgeyi savunacağını söyledi. Müslim, "Kendimizi korumaktan başka seçeneğimiz yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her an her şey beklenebilir. Kendimizi ve bölgedeki sivilleri korumaya hazırız. Yeni bir savaşın söz konusu olup olmayacağını bilmiyorum. Bizim için tek seçeneğin, bize yönelik saldırıları püskürtmek olduğunu belirtiyorum. DSG buna hazır" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
barzani de hazırdı.çok şımardınız!
Adam olsanız topraklarınozda örgütler dolaşamazdı
elinizden geleni ardınıza koymayın alayınızı duman edecez
Isgale izin vermezler bizim suryenin batakliginda isimuz yok.
@orhin27 Komşundaki yangın senin evinide tehdit ediyorsa oturup yangının evine sıçramasınımı beklersin, Amerikanın, Rusyanın, Avrupalıların Suriye bataklığında ne işleri varsa bizimde o işimiz var,
simdi belli oldu önümüzdeki haftanın hangi hafta olduğunu belli olmaması .
EY RTE ŞAKŞAKÇILARI;ÜLKEYİ İKTİDARA GELDİĞİNİZ GELDİĞİNİZ GÜNDEN BERİ FELAKETE SÜRÜK LÜYORSUNUZ.2003 TE ABD'YE IRAK'I İŞGALİ İÇİN 90.000 ASKERİNİ AL GÜNEYDOĞUYA KONUŞLAN DIR DEDİNİZ.CHP BU VAHİM ALÇAKLIĞI SON ANDA ÖNLEDİ.TÜRKİYE'YE JANDARMALIK YAPTIRMAYI N VE ASKERİMİZİ O FELAKET ÇEMBERİNİN İÇİN ATMAYIN.VATAN EVLATLARIMIZI KİŞİSEL EGOLARI NIZ İÇİN HARCAMAYIN..BİZİM FIRAT KALKANINDA,AFRİNDE,MÜMBİÇTE KISACASI SURİYE'DE NE İŞİMİ Z VAR.EN BAŞTAN BOP BAŞKANLIĞI UĞRUNA ABD VE İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ OYUNLARINA ALET OL MASAYDIK ŞİMDİ KENDİ SINIRLARIMIZ İÇİNDE OLUR VE TOPRAKLARIMIZA EGEMEN OLURDUK.YA ZIK
bırakalım pyd bölsün suriyeyi. abd ypg ile, rusya da esed ile, yesinler birbirlerini.
Reyis biz sana ulu orta atıp tutma diyoruz Resis...Senin lisans diploman bile yok ...Bütün devlet başkanları okumuş kültürlü Diplomasi ahlakını dilini bilen insanlar bizi hep mahçup ediyorsun...En iyisi sen Çamlıcanın canına okuyarak yaptığın camii de imamlık yap yemin ederim
türk askeri Allah diyince kaçacak delik aradığınızı çok iyi biliyoruz bunu rusyada biliyor abd de dünyada sıkıysa karsımıza geçin deccalin yavruları babanız gelsin bir tokada bakar kancıklar ordusu...
karşı koymaya hazir misiniz? sıkı durun çünkü biz de size koymaya haziriz...
Eninde sonunda TÜRK'ÜN gücünü göreceksiniz..
ülkene giren girmiş zaten :D türkiye sınırımızı korumak için gidiyor.
simdi altina ediyor hepsi osmanli geri gelebilir diye
suriye bataklığına topyekün girmek yerine. diplomatik olarak orada devlet kurmayı engellemeliyiz.. orası tam bir bataklık.. 3-5 şehitle çıkamayabiliriz.. orada pyd ile değil abd ve rusya ile savaşacağız.. bunu unutmayın.. ellerindeki teknolojik imkanı bilmeden asarız keseriz diye posta koymaya hiç kalkmayın
suriyelileri gönderin kaçıp geldiler benim mehmedimin ne işi var orda suriyeliler sınırdışı edilsin
topraklarinaxa girmiyen mi kaldi ki neyin egemenligi.
biz de koymaya hazırız.
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