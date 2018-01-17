Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye yönetimi, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuna negatif yaklaşıyor ve bunu ülkenin egemenliğine yönelik bir darbe olarak görüyor.
Rus İzvestiya gazetesinin sorularını yanıtlayan Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Samir Süleyman, "Suriye topraklarındaki her türlü Türk varlığı yasalara aykırı. Bu saldırıdan başka bir şey değil" diye konuştu.
'SURİYE ORDUSU KARŞI KOYMAYA HAZIR'
Baas Partisi vekili Saci Taama ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Suriye, bu oluşumlara karşı koyma hakkını saklı tutuyor. Ordumuz, bunlara karşı askeri eylemlerde bulunmaya hazır. Ancak bu konudaki kararı hükümet alacak."
Erdoğan "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Model ortaklık, dostluk ve stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır" demişti.
SALİH MÜSLİM: KENDİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ
İzvestiya gazetesine konuşan terör örgütü PYD eski Eşbaşkanı Salih Müslim de Türk ordusunun Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e girmesi durumunda DSG'nin bu bölgeyi savunacağını söyledi. Müslim, "Kendimizi korumaktan başka seçeneğimiz yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her an her şey beklenebilir. Kendimizi ve bölgedeki sivilleri korumaya hazırız. Yeni bir savaşın söz konusu olup olmayacağını bilmiyorum. Bizim için tek seçeneğin, bize yönelik saldırıları püskürtmek olduğunu belirtiyorum. DSG buna hazır" ifadelerini kullandı.
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