Suriye’den IŞİD’e Operasyon

Suriye hükümet güçleri, başkent Şam’ın güneyindeki bir bölgede IŞİD militanlarına karşı operasyon düzenledi. Devlet medyası, hükümetin, militanları isyancıların elindeki diğer mahallelerden tecrit ederek ya teslim olmaya ya da bölgeyi terketmeye zorlamaya çalıştığını bildirdi.

Şam’ın güneyindeki bölge, başkentin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı güçlerin denetiminde olmayan son kesimi. El Kaide bağlantılı bir grup dahil bölgedeki diğer isyancılar, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elindeki bölgelere yerleşeceklerini açıklamıştı.

Suriye devlet televizyonu el İhbariye, hükümetin Hajar el-Asvad bölgesinde IŞİD’i tecrit etmeye çabaladığını belirtti. Mahalleden kalın, gri renkte dumanların yükseldiği görüntüler yayınlayan kanal, hükümet güçlerini bölgeyi top mermileri ve hava saldırılarıyla vurduğunu duyurdu. Şam sakinleri de, patlamaların sesinin başkent genelinde duyulduğunu söyledi.

El İhbariye, IŞİD’in keskin nişancılarının çatışmaları çeken gazetecileri hedef aldığını kaydetti ancak yaralanan olup-olmadığını belirtmedi.