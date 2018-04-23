Suriye’den IŞİD’e Operasyon

Suriye hükümet güçleri, başkent Şam’ın güneyindeki bir bölgede IŞİD militanlarına karşı operasyon düzenledi. Devlet medyası, hükümetin, militanları isyancıların elindeki diğer mahallelerden tecrit ederek ya teslim olmaya ya da bölgeyi terketmeye zorlamaya çalıştığını bildirdi.
Şam’ın güneyindeki bölge, başkentin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a bağlı güçlerin denetiminde olmayan son kesimi. El Kaide bağlantılı bir grup dahil bölgedeki diğer isyancılar, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin elindeki bölgelere yerleşeceklerini açıklamıştı.
Suriye devlet televizyonu el İhbariye, hükümetin Hajar el-Asvad bölgesinde IŞİD’i tecrit etmeye çabaladığını belirtti. Mahalleden kalın, gri renkte dumanların yükseldiği görüntüler yayınlayan kanal, hükümet güçlerini bölgeyi top mermileri ve hava saldırılarıyla vurduğunu duyurdu. Şam sakinleri de, patlamaların sesinin başkent genelinde duyulduğunu söyledi.
El İhbariye, IŞİD’in keskin nişancılarının çatışmaları çeken gazetecileri hedef aldığını kaydetti ancak yaralanan olup-olmadığını belirtmedi.
Yüzlerce IŞİD militanı Hajar el Asvad ve Filistin mülteci kampı Yarmuk’a sığınmış durumda. Diğer gruplara mensup isyancılar da yakındaki Yalda, Babila ve Beit Sahem mahallerini ellerinde tutuyor.
IŞİD geçen Cuma günü Şam’da elinde kalan son bölgeyi de bırakmayı kabul etmişti ancak militanlar hükümet güçlerine teslim olma ve ülkenin başka taraflarında IŞİD’in elindeki bölgelere taşınma sürecine henüz başlamadı.
IŞİD yaptığı açıklamada, hükümetin Hajar el Asvad ve Yarmuk’a 400 hava saldırısı düzenlediğini, mahallelerin büyük kısmının yerle bir olduğunu belirtti.
BM’den yapılan açıklamada da, çatışmaların geçen hafta patlak vermesinden bu yana Yarmuk kampındaki 6 bin sivilnin çoğunun komşu Yalda mahallesine taşınmak zorunda kaldığı bildirildi.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, çatışmaların başladığı geçen Perşembe gününden bu yana operasyonlarda 11 kişinin öldüğünü kaydetti.
Hükümet güçleri, başkent ve çevresindeki tüm bölgeleri geri almaya yönelik faaliyetlerini son dönemde artırdı. Muhalifler, hükümetin haftalar süren sert saldırıları ve Duma’da yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıdan sonra Doğu Guta’yı tahliye etmişti. Böylece Şam’ın elinde olmayan tek bölge olarak, güneyde IŞİD’in kontrolündeki kesim kaldı.
Duma’daki kimyasal saldırı şüphesinden sonra ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’deki kimyasal silah tesislerine ortak operasyon düzenlemişti. O tarihten bu yana Moskova’nın Şam’a gelişmiş savunma sistemleri satacağı yönünde haberler çıkıyor.
Rus haber ajanslarına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’ye S-300 füze savunma sistemleri satılacağı haberlerinin sorulması üzerine, “bu konunun çözüldüğünü söyleyemeyiz. Rus yönetimi ve Suriye temsilcilerinin alacağı kararları bekleyip göreceğiz” dedi.
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