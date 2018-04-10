Suriye’den Kimyasal Saldırı İddiaları Sonrasında Uluslararası Adım

Şam hükümeti, kimyasal silah denetçilerini Doğu Guta’da kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere Suriye’ye davet ettiğini açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bölgede incelemeler yapması için yardım edeceklerini bildirdi.
Muhalifler, Doğu Guta’nın Duma kentinde haftasonunda düzenlenen kimyasal saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Suriye hükümeti ise kimyasal silah kullandığını reddediyor.
Washington da Suriye’ye karşı askeri seçeneğe başvurma tehdidinde bulunmuştu.
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