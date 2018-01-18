Bu arada Amerika'nın Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırları boyunca Suriye Demokratik Güçleri öncülüğünde 30 bin kişilik bir sınır güvenlik gücü oluşturma planları yaptığına yönelik haberlere Türkiye'nin tepkisi sürüyor. Amerikalı yetkililerin dün "yeni bir ordu kurulmayacak” açıklamaları Türk hükümetini tatmin etmiş görünmüyor.

Suriye hava kuvvetleri, ülke içerisinde muhalifler ve IŞİD'e karşı mücadelesinde uçak ve helikopterlerinde kayıplar yaşarken, İsrail'in Suriye'deki şüpheli Hizbullah hedeflerine hava saldırılarını da durduramadı.

Mekdad, Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye hava kuvvetlerinin 7 yıldır süren iç savaştan sonra eski gücüne tekrar kavuştuğunu ve "Suriye Arap Cumhuriyeti semalarında Türk hava hedeflerini imha etmeye hazır olduğunu” belirtti.

Kürt haber ajansı Hawar'ın geçtiği fotoğraflara göre, Afrin'de halk sokaklara çıkarak Türkiye'nin operasyon tehditlerini protesto etti. Protestocular YPG bayrakları ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı.

Mekdad, bu türden bir operasyonu "saldırgan eylem” olarak görecekleri uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde Suriye'den "Türk uçaklarını düşürürüz” tehdidi geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdar, Afrin'e olası bir askeri müdahalenin Türkiye için "piknik” olmayacağını söyledi.

Tillerson, "Tüm konu yanlış resmedildi, yanlış tanımlandı, bazı kişiler yanlış konuştu. Hiçbir şekilde yeni bir sınır gücü oluşturmuyoruz” derken, Amerika'nın IŞİD'den kurtarılan bölgelerde yerel unsurlara eğitim vermeyi amaçladığını söyledi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Eğitimler, savaşta ağır hasar gören eski yerleşim birimlerine geri dönen mülteciler için güvenliği artırmak üzere tasarlandı. Ayrıca, (bu eğitimler) IŞİD militanlarından temizlenmiş ve halen yönetim boşluğu olan bölgelerde örgütün yeniden ortaya çıkamaması için gerekli. Bu yeni bir ordu ya da konvansiyonel sınır muhafızı gücü değil" ifadesi kullanılmıştı.

Ancak bu açıklamalar Türkiye'yi tatmin etmedi. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'dan "son üç günde ardı ardına birbiriyle çelişen açıklamalar” geldiğini söyledi.

Yıldırım, Amerika'nın bu kafa karışıklığını gidermesi ve tavrını barış ve Türkiye'yle ilişkileri geliştirme yönünde değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, Ankara'nın "tatmin olmadığını” ve Amerika'ya yönelik güvensizliklerinin devam ettiğini kaydetti.