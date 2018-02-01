Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Afrin harekatıyla ilgili Suriye'den yapılan son dakika açıklamasında “Suriye topraklarına izin verilmeden giren yabancı güçler saldırganlık ve işgali temsil ediliyor. Gereken yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
BM’YE İKİ MEKTUP
Suriye Dışişleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na da birer mektup yazdı. Devlet ajansında verilen bilgiye göre mektupta, “Türkiye rejimi artık kimseyi ikna edemeyen yalanlarını yaymaya ve Suriye’deki askeri saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışmaya devam ediyor” denildi.
Mektupta, Türkiye’nin BM Şartı’nda meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51’inci maddeye atıf yaptığı belirtildi; “Bu durum, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’de masum sivillere karşı işlediği korkunç suçları meşrulaştırmak için kullandığı yöneteme benziyor” denildi.
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