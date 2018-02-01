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Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 17:42 | Son Güncelleme

Suriye hükümetinden son dakika Afrin uyarısı geldi. Yapılan açıklamada TSK ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili çok sert ifadeler kullanıldı.

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Afrin harekatıyla ilgili Suriye'den yapılan son dakika açıklamasında “Suriye topraklarına izin verilmeden giren yabancı güçler saldırganlık ve işgali temsil ediliyor. Gereken yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BM’YE İKİ MEKTUP

Suriye Dışişleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na da birer mektup yazdı. Devlet ajansında verilen bilgiye göre mektupta, “Türkiye rejimi artık kimseyi ikna edemeyen yalanlarını yaymaya ve Suriye’deki askeri saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışmaya devam ediyor” denildi.

Mektupta, Türkiye’nin BM Şartı’nda meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51’inci maddeye atıf yaptığı belirtildi; “Bu durum, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’de masum sivillere karşı işlediği korkunç suçları meşrulaştırmak için kullandığı yöneteme benziyor” denildi.

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TSK Suriye ÖSO Son dakika Afrin Suriye hükümeti Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
ülkende huzuru tesis edeçeksin ozaman yada ağzını açmayaçan biz huzuru tesis edeçegiz orda sizde ança mal mal bakacaksiniz
@adem_er_1985 sana ne elin evinden, kendi evinde huzur tesis edememişsin başkasının huzurunu, niye kaçıyorsun kimsin de o evi düzeltme hakkını buluyorsun kendinde.
@adem_er_1985 kendi ülkende huzur kalmamış 20 aydır OHAL zırhına sığınmış bir iktidar var Meclis yok Başbakan yok 4 milyon Suriyeli memleketi sömürüyor Kendinde olmayan birşeyi başkasına nasıl vereceksin çok merak ediyorum
@adem_er_1985 bak ciciş yarın bu sözü yedirirler. esad kardeşinle adam gibi geçin. eninde sonunda barışacak sizin cb. rus uçağını vurunca türkmenler falan diyordunuz, sonra gidip elini öpüp özür dilediniz. hani nerde türkmenler?
@saria sanene la.senmisin avukatı solcusundur kesin boş konustuguna gore
@adem_er_1985 senin bu benzetmen bak neye benzedi yani komşun hasta yaşlı yatalak biri diye o zaman istediğim gibi kapıdan içeri girerim kapı sınır tanımam girer onun evinde yer içer yatar dolaşırım kalırım demek gibi yahu ora onun devleti seninmi ?? sen kendi sınır güvenliğini sağla sağlayabiliyosan becerebiliyonmu? sen ondan haber ver başka devlete izinsiz girme
PKK, DEAŞ sabahtan akşama kadar bu zürafa tipli herifin yönettiğini sandığı ülkenin altından girip üstünden çıkıyor. Kafalarına göre istediklerini yapıyor. Zaten Trump bu ibişin kocası olmuş ama sanki normal bir ülke ve çevre ülkeleri rahatsız etmeyen bir ülkeymiş gibi kalkmış ne laflar ediyor. Beyin namına bir şey yok bu herifte.
@orhanaksu53 boş boş konuşuyor işte biz bir pkk ile 20 yıldır baş edemiyoz adamların heryerini terör gurupları işgal etmiş abd israil rusya işgal etmiş huzuru tesis edeceksin önce demezmi boş boğazlar dışardan davulun sesi hoş geliyo nasılsa
@adem_er_1985 Adam hergün camdan senin evini dikizlesin arada sırada camı açarak içeri baksın bazen de eve girsin sen yine de adama müdahale etme o evde bi deli var arada geliyor bizim evi bi yoklayıp gidiyor de sonra bi ara o adam evde bi oda ayarlar kendine.
@saria elin evi dediğin senin duvarının ardı... sen ister misin duvar komşunun terörist olmasını? hemde senin can düşmanın olan bir teröristin?
@resul_beyy_2018 lafa bak çay demle o halde bu mantığa göre sen hiçbirşey anti zerresin:)
ÜLKE MENFAATLERİ HERŞEYİN ÜZERİNDEDİR.GURUR MESELESİ YAPIP ESADLA BARIŞMIYORLAR.ORADA KALICI ÇÖZÜMÜ ANCAK ESADLA YAPABİLİRSİNİZ.ÖSO ,MÖSO HİKAYE.NEYMİŞ EFENDİM ESAD ALEVİYMİŞ,BİLMEM NE CAMİSİNDE NAMAZ KILACAKMIŞ.İŞTE İNSANLIĞI BİTİREN BU DİNLER
@berkuygurc adam parasını isteyince kötü oldular hatay üzerinden içi oyulmuş kur,an,larda 2002 seçim öncesi milyon dolarlar geldi bakınız AKKO tekstil iskenderun
@berkuygurc yav he he
@berkuygurc yine saçmalamışsın alevimişde yok camide namaz kılacakmışda sapla samanı birbirine karıştırmısın.
ahmak esad sen kaç senedir ülken işgal altında deaş pkk pyd elinden alamıyosun yada onlara peşkeş çektin şimdi mi aklın geldi türkiyeye havlıyosun
girdik ama cikamayacagiz:(
@gb_serdar Türk askeri dedinmi 5 dakk düşüneceksin evel Allah elimizi kolumuzu sallaya sallay girdigimiz gibi cıkıcaz
Hadi abd yi kovsana yada iranı yada rusları ruslara irana peşkeş çek abd ses çıkarama içimizdekilerde esad cı esadla konuşun da konuşun bu katille neyi konuşalım adam dediğinolmuyorki rusya ne derse o oluyor ...
@yilmazkeskin61 abd ve rusyayı kovmak istemiyorki istersen esada söylesinle seni arasın senin düşüncelerine göre ülkesini yönetsin komiksiniz ya başka ülkenin iç işlerine karışıyorsun oturduğun kahveden:)
girmeyen kalmamiş,TC girincemi acıttı.
suriye ülke toprağınız mı kalmış giren girene bir olmuşsunuz zaten
Otur orda senin ulkendeki pislikleri temizliyoruz akilli ol yoksa 2 gun omrun var
bunu söyleyen suriyeye bak hele. binlerce masum halkını öldürdün hala devam ediyorsun öldürmeye. bm den hiçbirşey çıkmaz. zeytindalı uykularını kaçırdı içerde ve dışarda ki şer odaklarının
SIZ KIMSINIZ TAYIBIN ORDUSUMU OKUZ ORDU BUTUN ULKEDEKI HAKLARIN COCUGU ONAR OSO GIBI CAPULCU DEGILLER SILAHLARIYLA ONCE ISI DA SIMDIDE EL NUSRAYA KATILIYORLAR YOKSA SEN ONLARDANMISIN
gerken yapılacak mış... bi yapın da görelim !
@evrenbeyz kahveden yazan külhanbeyi gibisin
Sen sınır güvenliği sağlamaktan aciz kal. Başka ülke sınırlarında tehdit oluştuttur. Sonra kem kum. Bir ülkeyi idare edemiyorsun amma başta durup tehdit atmayı iyi biliyorsun. Vatandaşınla uyum ve huzurlu olsaydın bunlar olmazdı. aile boyu krallık kurmasaydın yine bunlar olmazdı. Öle atıp tutmayla yurumuyor bu iş. Kendini halkından koruma için git rusyayı v.s çağır oraya sonra hkam kes. yürü anca gidersin. Ülke sınrı güvenliğini sen sağlayamazsan seni seyredecek değil,tabi ki sağlamak için gerekeni yapmak zorunda da. bu abd,rusya,çin v.s. nin orda ne işi var onların icabına bak.sınırları yok
Suriye diye bir ülke kaldımıda kim açıklama yapıyor. Ülkesinde bin tane örgüt, bin çeşit mahlukat besleyen topraklar ülke diyemi adlandırılıyor. Kendi halkına zülmeden bir dikdatör bizim muhattapımız olamaz. Birde utanmadan sivillerden bahsediyorlar. Sizin sivillerinize biz bakıyoruz biz. Her sokağımızda her adımımızda yanımızdalar.
Ulan adam olaydınız da,halkınıza sahip çıkaydınız,terör ülkende kol geziyor,biz gereğini yapıncamı aklınıza geldi,yiyorsa gereğini yapın o vakit
Suriyede olan devletler Abd ama ona laf yok.İran ona da laf yok.Deaş israil onada laf yok. bu suriye rejimine bir gireceksin bir raha çıkmayacaksın.
aynı savaşı yıllardır.. neden Irak taki kamplara yapmadık neden Irak a süresiz kara harekatı düzenlemedikte şimdi suriye ye düzenledik insan bu soruyu soruyor.. yoksa burda çıkarlar daha mı yüksek anlamadım ki.. yoksa özgür Suriye terör ordusunu rahatlatmak icin mi ?
@huseyin_1987_rcecr aynen öyle arkadaşım asıl gerekçe ve hizmet bu gerisi tırışka akp yi bir tek suriyeye operasyon kurtaırı diye bangı bangır söylüyolardı bir yıldır zaten bak bu sayede man adası zerrab efendi zamlar tecavüzler belediye başkanları görevden almalar fetöden salıverilen gerçek fetöcüler hepsi unutuldu gitti bitti halka göre şerbet kısaca
kapa lan çeneni
Paçası yiyen gelsin.. ABD bile mal mal bakarken sana mok yemek düşer ESAD.. Bir zamanlar babanın yediği nanelerin bedelini ödemek sana miras kaldı.. Komünist pkk bile ABD ile kanka oldu.. Artık sende ABD ile kanka olursun.. Alayınız gelin.. Her gün ölmektense bir kere ölürüz..
girdiğimiz toprakların tapusu bizde, ülkende huzuru sağlamayıp terörleri ülkemize sokarsan sonucuna katlanırsın..devlet ol sonra konuş..
madem öyle bu zamana kadar beklemeseydin bugüne kadar işgal eden ülkelere sesin çıkmadıda bize mi kafa tutuyorsunuz
Ülkesine girmeyen kalmamış bize posta koymaya çalışıyor Putin in 5 adım arkasından yürüttüğü zavallı katil. Sevenleri gelir birazdan buraya :)
ÇOOOK KORKTUM.
Bu mal,rusyayı iranı ve diğer ülkeliri askerlerini kendi halkından mı sanıyor.Admin Allah rızası için burada tazılanları suriye bütn bakanlığına gönderin...
ülkeye girmeyen kalmadı fahişe gibi oldunuz terör yuvası oldunuz!! biz girince mi herifliğin tuttu!!
hayaller aleminde yaşıyor bu suriyeli kamiller. :)
mal eset önce topraklarına sınırlarına hakim ol sonra konuş GERİ ZEKALI TÜM DÜNYAYI KENDİNE GÜLDÜRÜYORSUN ATEŞ OLDAN NE YAZAR ......SIRANI BEKLE
@adnanhamzaoglu sen sınırına hakimmisin peki??
bizde bir atasözü vardır ıssıracak köpek dişini göstermezmiş.
rusyad nükleer bomba var türkiyede ise atom bombası rusyaya fazla güvenme esad 3 tane atom bombası atar rusyayı bitiririz rusya da türkiye ile savaşacak yürek yok sınırımızda olduğu için bizle savaşamaz seni satar bizle savaşamaz fazla güvenme rusyaya ayık ol türkiye boş ülke değil
@metee_44 ne içtin abicim sen? git ders çalış
PYD esed'i ikna etmişe benziyor. Amaçları Afrin'i esed'e teslim etmek. Tabii kendileri de orada kalmak şartıyla.
İnşallah öyle bir halet edersinizde komple suriyeyi teslim alır kendi topraklarımıza katarız bunlar sıkıştıya kurusıkı atıyorlar bu kesin
@reprezant25 işgal edeceksin yani??? ağzınızdaki baklayıda çıkarmış oldunuz brawo
ADAMIN ESKİ TOPRAKLARI YOL GEÇEN HANINA DÖNMÜŞ BİZE DUA EDECEĞİNE HALA BİZE DİKLENİYOR BU BİLE BU TOPRAKLARDA YÜZYILIN DEĞİL BİN YILIN PLANLARININ YAPILDIĞININ GÖSTERGESİDİR.
bu katil beynamaz kaç milyon dolar aldı acaba abd'den?
Ülkedeki yabancı güçler biz miyiz?lan ülken yol geçen hanına dönmüş.O zaman neredeydin?Terörsitler ülkenin eğitim kampı gibi kullanır emperyalistler adeta silahlarını dener ses yok.
dünyanin her yerinde girdi. türkiye senin komşun girdi diyemi zoruna gitti
Esadın cümlesinde tek doğru hükümetin yalanları,diğer söylediklerinde haksız..
her kez hazır olsun inşallah olmazda yinede temkinli olun su uyur düşman uyumaz bizlerin karşısına çıkamayanlar birlerini önümüze sürüyorlar rusya iran suriye ermenistan yunanistan nedense hep sınır komşuları dikkatinizi çekerim suriye ile savaş kopabilir ardından 3 dünya savaşı...
Bütün dünya suriye de senin haberin yok mu yaa,,,ülkende olan bitenden halkı öldürüp bombalarken sürüp kovalarken hiç birinden haberin yok mu senin,,,Esed ülkene girmeyen kalmamış,sen hangisi için gereğini yapıcan
ULAN KALPAZAN AMERİKA NE İŞ YAPIYOR OZAMAN DİYE SORARLAR ADAMA AMA ADAM DEĞİLSİN
Sınırlarına hakim olamayanların SINIRLARI İTİNAYLA TEKRAR ÇİZİLİR, hem YAHUDİ, hem Amerikan, hemde Rus mandasına hizmet et sonra havla. Hadi oradan ötede oynayın hadi hadii hadiiii...
ulkenin birlesmis milletten farki yok sesin cikmiyor turkiye girincemi horozlaniyorsun
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