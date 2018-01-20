Suriye’den Türkiye’ye Kınama

Suriye devlet medyasında yer alan habere göre Şam, Türkiye'yi Suriye sınırları içinde askeri operasyon düzenlediği için kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin sözlerine dayandırılan haberde, Şam'ın, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nu bir saldırı olarak nitelediği ve Afrin'in Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirttiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Suriye'yi operasyon hakkında bilgilendirmediği de belirtildi.