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Suriye’den Türkiye’ye Kınama

20.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suriye devlet medyasında yer alan habere göre Şam, Türkiye’yi Suriye sınırları içinde askeri operasyon düzenlediği için kınadı.

Suriye devlet medyasında yer alan habere göre Şam, Türkiye'yi Suriye sınırları içinde askeri operasyon düzenlediği için kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin sözlerine dayandırılan haberde, Şam'ın, Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nu bir saldırı olarak nitelediği ve Afrin'in Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirttiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Suriye'yi operasyon hakkında bilgilendirmediği de belirtildi.

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