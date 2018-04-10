Suriyeli Abdullah Engelleri Türkiye’de Aştı

2014 yılında Suriye’nin Halep kentinden eşi ve çocuklarıyla birlikte kaçarak Türkiye’ye sığınan Amine Vaiz’in çocuklarından biri olan 8 yaşındaki Abdullah, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için engelli olarak dünyaya gelmiş. Ülkelerinde çocuklarının tedavisi için çok çabaladıklarını anlatan ailenin hayatı, savaşın başlamasıyla birlikte daha da zor hale gelmiş. Aile hem hayatlarını kurtarmak hem de çocuklarının tedavisini devam ettirebilmek için 2014 yılında Türkiye’ye kaçak yollardan sığınmak zorunda kalmış. İstanbul’a ilk geldiklerinde buradaki hayata alışmakta zorluk çektiklerini belirten Amine Vaiz, çocuğunun tedavisi için birçok yere başvurmuş. Engelli çocuklarının tedavisine geldikten bir süre sonra başlanıldığını belirten aile, 8 ay önce Abdullah’ın tendon açma ameliyatı olduğunu daha sonra da mülteciler için hizmet veren bir derneğin fizik tedavi merkezinde tedavisine devam edildiğini anlattı.

Engelli çocuk Türkiye’de yürümeye başladı

Amine Vaizi, “Oğlum doğduğundan beri ellerinde ve ayaklarında hareket yoktu. Suriye’de birkaç defa doktora götürmüştüm. Orada bana doğumda oksijensiz kaldığı için çocuğumun yürüyemediğini söylemişlerdi ve ilaca başlamıştık. Doktorlar fizik tedavisi vermişlerdi ama savaş başladığı için tedavisini devam ettiremedik. Daha sonra Türkiye’ye kaçak yollardan girdik ve İstanbul’a geldik. İlk zamanlar alışmak tabi ki çok zordu. Bir yandan geçinmeye çalışırken bir yandan da oğlumun tedavisini yaptırmam gerekiyordu. Bir gün İstanbul’da bir doktora gittim ve bana bu merkezden bahsetti. Ben de çocuğumu alıp bu merkeze getirdim. Hemen oğlum için fizik tedaviye başladılar. Yaklaşık 1 yıldır tedavisi için götürüp getiriyorum. Allah’a şükürler olsun oğlum artık yürümeye başladı, bundan ötürü çok mutluyum” dedi.