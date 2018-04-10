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Suriyeli Abdullah Engelleri Türkiye’de Aştı

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Halep'te engelli olarak doğan Abdullah, mülteciler için hizmet veren bir derneğin fizik tedavi merkezindeki tedavisi sonrası artık yürüyebiliyor

Suriyeli Abdullah Engelleri Türkiye’de Aştı

2014 yılında Suriye’nin Halep kentinden eşi ve çocuklarıyla birlikte kaçarak Türkiye’ye sığınan Amine Vaiz’in çocuklarından biri olan 8 yaşındaki Abdullah, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için engelli olarak dünyaya gelmiş. Ülkelerinde çocuklarının tedavisi için çok çabaladıklarını anlatan ailenin hayatı, savaşın başlamasıyla birlikte daha da zor hale gelmiş. Aile hem hayatlarını kurtarmak hem de çocuklarının tedavisini devam ettirebilmek için 2014 yılında Türkiye’ye kaçak yollardan sığınmak zorunda kalmış. İstanbul’a ilk geldiklerinde buradaki hayata alışmakta zorluk çektiklerini belirten Amine Vaiz, çocuğunun tedavisi için birçok yere başvurmuş. Engelli çocuklarının tedavisine geldikten bir süre sonra başlanıldığını belirten aile, 8 ay önce Abdullah’ın tendon açma ameliyatı olduğunu daha sonra da mülteciler için hizmet veren bir derneğin fizik tedavi merkezinde tedavisine devam edildiğini anlattı.

Engelli çocuk Türkiye’de yürümeye başladı

Amine Vaizi, “Oğlum doğduğundan beri ellerinde ve ayaklarında hareket yoktu. Suriye’de birkaç defa doktora götürmüştüm. Orada bana doğumda oksijensiz kaldığı için çocuğumun yürüyemediğini söylemişlerdi ve ilaca başlamıştık. Doktorlar fizik tedavisi vermişlerdi ama savaş başladığı için tedavisini devam ettiremedik. Daha sonra Türkiye’ye kaçak yollardan girdik ve İstanbul’a geldik. İlk zamanlar alışmak tabi ki çok zordu. Bir yandan geçinmeye çalışırken bir yandan da oğlumun tedavisini yaptırmam gerekiyordu. Bir gün İstanbul’da bir doktora gittim ve bana bu merkezden bahsetti. Ben de çocuğumu alıp bu merkeze getirdim. Hemen oğlum için fizik tedaviye başladılar. Yaklaşık 1 yıldır tedavisi için götürüp getiriyorum. Allah’a şükürler olsun oğlum artık yürümeye başladı, bundan ötürü çok mutluyum” dedi.

Merkezde çalışanlar da Suriyeli

Merkezde 1 yıldır Fizik Tedavi Uzmanı olarak çalışan Muhammed Ahmad, Suriye’de Şam Üniversitesi’nde 4 yıl fizik tedavi eğitimi aldığını söylüyor. Suriye’de iç savaşın başlamasıyla 2011 yılında ülkesini terk edip Türkiye’ye gelen Ahmad, çeşitli kuruluşlarda fizik tedavi uzmanı olarak çalıştıktan sonra mülteciler için hizmet veren fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde görev almaya başlamış. İnsanlara yardımcı olmanın güzel olduğunu ama kendi ülkesinden gelen ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımın çok daha anlamlı olduğunu anlatan Muhammed Ahmad, şunları söyledi:

“İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir şey. Suriye’den gelen mülteci kardeşlerimize ve diğer mültecilere yardımcı olmak çok güzel bir duygu. İnsana çok güzel bir his veriyor. Burası fizik tedavi bölümü ve buraya gelen Abdullah Vaiz, daha önce hiç yürüyemiyordu ama artık yürüyebiliyor. Bu durum çok güzel hissettiriyor insanı.”

Merkezin proje sorumlusu olan Osman İslam Gürcü, mültecilere verdikleri hizmetle ilgili şunları söyledi:

“Buraya gelenlerin çoğu mülteci konumunda olan insanlar. Suriyeli ya da başka ülkelerden gelen mülteciler diye ayrım yapmadan herkese hizmet sağlıyoruz. Buraya gelenlerin çoğu dil bilmedikleri için ve bu fizik tedavi hizmetlerinin dışarıda ücretleri çok yüksek olduğu için bize geliyorlar. Biz bu tedavilerden kesinlikle para talep etmiyoruz. Gerekli gördüğümüz hallerde tercüman desteği sağlayıp tam teşekküllü hastanelere sevklerini sağlıyoruz.”

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