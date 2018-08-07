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Suriyeli çocuğun ölümüne gamalı haç kutlamasında iki gözaltı

07.08.2018 02:23 | Son Güncelleme

Almanya’da Suriyeli bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybettiği yere gamalı haç çizilip “1:0” yazıldığı olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Suriyeli çocuğun ölümüne gamalı haç kutlamasında iki gözaltı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Schönberg kasabasında, 20 Haziran tarihinde dokuz yaşındaki Suriyeli bir çocuk bisikletiyle giderken dengesini kaybederek bir traktörün altında kalmıştı. Ailesi 2015 yılında Suriye'nin İdlib vilayetinden Almanya'ya sığınmacı olarak gelen çocuk, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Temmuz başında, kaza yerindeki kaldırımda büyük bir gamalı haç işareti tespit edilmiş, bu işaretin silinmesinin ardından ay sonunda aynı yerde ikinci bir gamalı haç işareti ve "1:0” ifadesi görülmüştü.

Polis olayla ilgili soruşturma kapsamında iki zanlıyı gözaltına aldı. Halktan gelen bilgiler sayesinde 22 ve 23 yaşlarında iki erkeğin gözaltına alındığını açıklayan soruşturma yetkilileri, evlerinde arama yapılan zanlıların yabancı düşmanı bir zihniyetle hareket ettiklerinden yola çıkıyor. Schwerin savcılığı, yapılan aramalarda, gamalı haçın çiziminde kullanılan sprey boyanın bulunamadığını, ancak soruşturmada toplanan verilerin ışığında, Alman vatandaşı bu iki kişinin hâlen olayın zanlıları konumunda olduğunu açıkladı.

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, gamalı haçların bulunmasına sert tepki göstermişti. "Bu tiksindirici bir eylem” diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Schwesig, Nordkurier gazetesine yaptığı açıklamada, "Çocuğunu kaybetmekten daha korkunç bir şey yok. Bir insanın nasıl bu kadar nefret dolu olabileceğini düşününce dehşete düşüyorum. Sorumlunun bulunması için her şeyin yapılması gerek” demişti. Eylemin siyasi bir arka planı olduğundan yola çıkıldığı için, soruşturmayı Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı yürütüyor.

dpa,AFP/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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