HABER

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Suriyeli gençler karınlarını doyurabilmek için para karşılığında Avrupalı erkeklerle cinsel ilişkiye giriyor. Bunun sonucunda Suriyeli gençlerin birçoğu intihara sürükleniyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Avrupalı erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye giren Suriyeli genç videoya kaydedildi. Görüntülerde Suriyeli bir genç orta yaşlı Avrupalı bir erkekle 10 euro gibi bir ücret için pazarlık yapıyor.

Suriyeli genç 6 ay önce deniz yolula Türkiye'den geldiğini söylüyor. Burada cinsel ilişkiye girmek için para teklif eden birçok yaşlı insan olduğunu anlatıyor. Videoda, Avrupalı erkek ''Sana 10 euro versem bana masaj yapar mısın?'' diyor.

"KONDOM KULLANACAK MIYIZ?"

Suriyeli erkek ise 10 euro nun cinsel ilişki için mi masaj için mi olduğunu soruyor. Daha sonra evinde mi otelde mi olacak, kondom kullanacak mıyız gibi sorularla pazarlık yapıyorlar.

''TALEPLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEN PARA VERMEM''

Suriyeli genç yatacak yerinin olmadığını anlattı. Genç,''Bir adam bana yaklaştı 'aç mısın?' diye sordu. 'Evet, açım' dedim. 'Benimle gel yemek yer ve konuşuruz' dedi. Ardından 'benimle uyur musun?' diye sordu. 'Sana yardım eder paranı veririm' dedi. Daha sonra evine gittik. Taleplerini yerine getirmezsem para vermeyeceğini söyledi.'' dedi.

Eşcinsel avukata iğneli tuzak! İlişki için anlaştılar ama...Eşcinsel avukata iğneli tuzak! İlişki için anlaştılar ama...
Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriyeliler suriyeli erkekler fuhuş atina eşcinsel

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vatanın için Şerefinle Mücadele etmezsen,Gerektiğinde Canını vermezsen işte böyle ŞEREFSİZCE yaşar gidersin Mehmetçikle Omuz omuza PKK ya Karşı Savaşan ÖSO ya "terörsit" diyen İYİ patinin trolü yada Sınırlarımızda Şehirlerimize roket atan teröristlerin olduğunu ortadayken "_Siz gidin savaşın..Bize ne" diyenler İşte sizinde muhtemel durumunuz bu
vatanında mertçe ölmezsen , vatansız olarak dövdürürsün , ağlamayacaksın
aslında savaşı çoktan esad kazandı... suriyede ne kadar işe yaramaz gereksiz insan varsa hepsini ülkemizin başına bela etti!! bu suriyeliler dünyaya yayılmış bulaşıcı bir hastalık gibi, gittikleri ülkenin dengesini bozuyor!!!
Diğer Haberler
Beyaz Saray Önünde Silah Sesleri

Beyaz Saray Önünde Silah Sesleri

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Paris metrosunda ters yönden yürüyen hamile kadına 60 euro ceza

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor

Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.