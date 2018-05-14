Suriyeli Göçmenler ABD'ye Alışmaya Çalışıyor

Algatrif, kimin yaptığını merak ediyormuş ve araştırınca, Suriye’ye ait el sanatlarına sahip çıkan büyük bir firmayla karşılaşmış.

Syriana Kafe’nin öyküsü, her birinin üzerinde Arapça kaligrafi bir şiirin parçaları yazılı bu üç seramik fincan setiyle başladı.

Suriye’de yedinci yılına giren iç savaş binalarla birlikte hayatları da yok etti, altüst etti. Maryland eyaletinin Ellicott kentinde yaşayan Suriyeli bir göçmen aile, geride bırakmak zorunda kaldıkları ülkelerinin kültürel ve sanatsal tarihini de yok eden savaşın izlerini silmek için kolları sıvadı. Amerika’nın Sesi, ailenin çalıştığı Syriana Cafe ve sanat galerisini sizler için görüntüledi.

Algatrif, hem Suriyeli esnafın ürünleri için bir Pazar oluşturmak, hem de de kültürel mirası korumak gibi iki ana hedefle galeriyi açtıklarını söylüyor.

Algatrif, "Esnaf ve sanatkarlar, ağırlıklı olarak turizmin yok olduğu, pek de iş yapmayan bölgelerde çalışıyor. Birçoklarının ülkeyi terketmesindeki ana neden de zaten savaş ve saldırılardan çok geçim derdiydi." çeklinde konuşuyor.

Algatrif kardeşler, kafede Suriye yemekleri de sunarak, Suriye’nin lezzetlerini tatmak isteyenlere de hitap ediyor.

Özel olarak kızdırılmış kumda pişirilen Suriye kahvesi, geleneksel sunumuyla karşınıza çıkıyor. Galerinin içindeki kafeden Macit’in eşi sorumlu.

Raşa Obaid, tüm yemeklerinin, en orijinal tarifleriyle ev yapımı Suriye yemekleri olduğunu ve mutfaktaki tüm çalışanların da Suriyeli mülteciler olduğunu belitiyor.

Algatrif kardeşlerin Amerikalılar’a Suriye hakkında farklı bir mesaj verme çabası karşılık buluyor.

Müiterilerinden biri olan Martin Viteri, Suriye denince aklına savaşın yıktığı bir ülke geliyormuş. Ama bu tür mekanlarda, o ülkenin kültürel açıdan güzelliğini de görünce çok mutlu olmuş.

Algatrif kardeşler, Suriye’de atölye çalışmalarına destek olarak, bölgedeki esnaf ve sanatkarlarla mültecilere yardımcı olabilmek için ABD’de daha da büyümeyi hedefliyor.

