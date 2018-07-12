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Suriyeli İsyancılar Dera’yı Teslim Etmeyi Kabul Etti

12.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Suriyeli isyancıların, yedi yıl önce Arap Baharı’ndan ilham alan protestolarla Devlet Başkanı Beşar Esat’a karşı isyanın başlatıldığı ilk kent olan Deraa’yı hükümet güçlerine teslim etmeyi kabul ettiği bildirildi

Suriyeli İsyancılar Dera’yı Teslim Etmeyi Kabul Etti

Suriyeli isyancıların, yedi yıl önce Arap Baharı’ndan ilham alan protestolarla Devlet Başkanı Beşar Esat’a karşı isyanın başlatıldığı ilk kent olan Deraa’yı hükümet güçlerine teslim etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Daha önce Dera’da yaşayan Suriyeli aktivist Ahmed Masalmeh, savaşçıların önünde iki seçenek bulunduğunu, bunların hükümetin af teklifini kabul etmek ya da aileleriyle birlikte Dera’yı terkederek isyancıların kontrolündeki diğer bölgelere gitmek olduğunu kaydetti.

Skype üzerinden Associated Press’e konuşan Masalmeh, dört gün önce Dera’dan ayrılarak Ürdün’e gittiğini söyledi.

Dera Valisi Muhammed el Hanus da, hükümet güçlerinin kentin yüzde 80’ini kontrol ettiğini belirtti.

Suriye devlet medyası da, Dera’daki isyancıların ağır ve orta ölçekli silahlarınıteslim etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre de, Suriye ordusu Dera'nın daha önce isyancıların kontrolündeki kısmına girerek Suriye bayrağı dikti. Devlet televizyonu, 2011'de başlayan ayaklanmanın ilk günlerinden bu yana isyancıların elinde bulunan kısımdaki tek hükümet binası olan postanenin yanında bayrağın dikildiğini bildirdi.

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