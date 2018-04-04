Suriyeli Kürt Liderden Irak’la Olası Ortak Operasyon Sinyali

Suriyeli Kürtleri çatısı altında toplayan Demokratik Halk Hareketi TEV-DEM’in eşbaşkanı Aldar Xelil, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Irak hükümetinin, iki ülke sınırında IŞİD’e karşı ortak operasyonlar düzenleyebileceğini açıkladı.

Haber ajansı Reuters’a telefonda mülakat veren Aldar Xelil, “Komşu ülke Irak da DAEŞ teröründen payını alıyor. DAEŞ, aramızdaki sınır bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu da ortak eyleme geçmemiz yolunda şartları oluşturmaya başladı” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında yürüttüğü harekata karşı SDG güçlerinin bir bölümünün, ülkenin doğusundan ayrıldığını söyleyen Xelil, cihatçıların yeniden harekete geçebileceği uyarısında da bulundu.

ABD önderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonu, SDG’nin en önemli destekçisi. Ancak Türkiye’nin YPG kontrolündeki Afrin’e yönelik operasyonu SDG içindeki Suriyeli Kürtler arasında azalmaya neden oldu.

Suriyeli Kürtlerin bir bölümünün Afrin’e kaydırılmasıyla IŞİD’in bölgede yeniden yayılmaya başladığını söyleyen Xelil, “Bu tehlikeye karşı uygun önlemleri bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Xelil, bünyesinde çoğunlukla Suriyeli Kürt partileri bulunduran bir koalisyon oylan Demokratik Halk Hareketi’nin eşbaşkanı ve Suriye’nin kuzeyinde özerklik planlarının da mimarı konumunda bulunuyor.