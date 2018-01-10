HABER

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

10.01.2018 08:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

Suriyeli Kürtlerin bölgedeki politik ve askeri pozisyonuna ilişkin geniş bir haber İngiliz The Times gazetesinde yayımlandı. Haberin, geçen ay içinde bölgedeki Kürt hareketi içinde etkili olan bir dizi isimle konuşarak derlendiği de duyuruldu.

Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

İngiliz Times gazetesi, Suriyeli Kürtlerin bölgedeki politik ve askeri anlamda son pozisyonuna ilişkin derleme bir haber yayımladı. Haberin, geçen ay içinde bölgedeki Kürt hareketi içinde etkili olan bir dizi isimle konuşarak derlendiği de duyuruldu.

Gazeteye konuşan ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutan yardımcısı, Suriye'de "elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" açıkladı.

Haberde, SDG güçlerinin ülkenin yüzde 25'lik bir bölümünü elinde tuttuğu ve 50 bin civarında askeri bulunduğu da belirtildi.

Gazeteye demeç veren konuşan Suriye Demokratik Güçleri komutan yardımcısı Abdül Kadir Effedili, "Koalisyonla yan yana savaşarak özgürleştirdiğimiz şehirlerimizi tehdit edebilecek tüm güçlere karşı ordumuzu yeniden kuruyoruz" dedi.

İngiltere'den PYD/PKK itirafı

Effedili gazeteye açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkler, İranlılar ve rejim elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaklardır. Yeni bir savaş yaratmaya değil durumu dengelemeye çalışıyoruz ama her şeye de hazırlıklı olmalıyız"

'KÜRTLER ESAD İLE BİR UZLAŞI PEŞİNDE'

Gazetenin bölgedeki dengelere ilişkin sorularını yanıtlayan araştırmacı Michael Stephens, "Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde. Ama bunu alamazlarsa savaşmaya da hazırlar. İki tarafın da güçlü dostları olduğu düşünülürse bu anlaşmazlık iki taraf içinde iyi olmayacaktır" dedi.

Haberde İngiltere'nin pozisyonuna ilişkin, analiz de içeren şu ifadeler yer alıyor:

"Kürt ayrılıkçılığına İngiltere'den destek çok az. İngiltere bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit edeceğini düşünüyor.

"Londra'da dün (Salı) yapılan Kürtler konulu bir dış ilişkiler toplantısında, PKK başlığında sert tartışmalar yaşandı. Uluslararası Kalkınma Bakanı Alistair Burt, o toplantıda Suriyeli Kürtlere 'PKK ile olan bağlantılarını koparma çağrısı yaptıklarını' açıkladı.

YPG'den ABD'ye 'Türkiye' tepkisi

'ERDOĞAN'IN KARADAN BİR SALDIRI BAŞLATMASI APTALLIK OLUR'

"Geçen ay Şam ve Kürtler arasında giderek soğuyan ilişkiler doğrultusunda, Suriye Devlet Başkanı Esad, Kürtleri "vatan haini" olarak nitelendirdi.

Esad şöyle konuşuyordu: "'Kürtler' olarak tanımlananlardan bahsederken aslında sadece Kürtlerden bahsetmiyoruz. Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir

"Suriyeli Kürtler ise bağımsız bir devlet istemediklerini, Suriye içinde özerklik talep ettiklerini belirtiyor."

Son dakika! TSK'dan Sincar'a hava harekatı

Haberde Suriyeli Kürt özerk yönetiminde önemli bir figür olarak tanıtılan Aldar Halil'in de açıklamalarını yer verildi.

Halil, Suriyeli Kürtlerin Şam'dan daha çok Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü söyleyerek, "Erdoğan'ın karadan bir saldırı başlatması aptallık olur. Ama olursa biz de sonuna kadar direniriz" dedi.

ABD'den Türkiye açıklaması: İnceliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kürt Times Suriye PKK YPG SDG

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Abdullah Gül'e savaş ilan etti

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan, HDP'den istifa edip siyaseti bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Hızır'ın gözü önünde oğlunu boğmaya kalktılar!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İlginizi Çekebilir

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

AK Parti kulisleri: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun, Ali Babacan da...

Okuyucu Yorumları 18 yorum
solucan gibi kafası ezilecek haberi yok
Elbette cünkü Türkler gelirse herkese adam gibi davranir kimseyi d-üzmez.. Seni sıkacak birilerinin gelmesini tercih etmen gayet normal.
En baba 1 saat direnirsiniz
TESPİTLERİMDE ŞİMDİYE KADAR YANILMADIM.FETÖ T.Ç İÇİN HAİN ,FAKAT BU BAŞTAKI ZAT(YTE)EBULEHEBDEN DE KÖTÜ.ELEŞTİRİYE ,MUHALEFETE TAHAMMULÜ YOK,KAFAYI SIYIRMIŞ RABBİMİZ KURTARSIN BÖYLELERİNDEN İNSANLIĞI.2132
Bop projesi bu işte tıkır tıkır işletiliyor, Türk milleti kızar ama bazıları sevinir.
Türkiye Cerablus a girdiğinde "_Bize ne Suriyeden ..Suriyeliler için neden Ölüyoruz" diyen Ahmaklara "_Suriyeye Suriyeliler için girmiyoruz.Türkiyenin Bekaası için Giriyoruz" dediğimizde bukezde"_ gidin siz savaşın Bize ne" diyorlardı EVET! SİZE NE LAN! Siz gidin yine Lağım Çukurlarınıza Gizlenin Tıpkı 15 Temmuzda yaptuğınız gibi
orduyu fetoyla ortak darmadağın ettiniz şimdi de bölük pörçük orduyu mezhep kafasıyla suriyeye sürün olsun bitsin :
Türkler gelirse aptallık olurmuş biz karadan girsek sizler çıktığınız deliklere kaçarak çıkmak istemezsiniz soyunuz sopunuz ermeni ne olacak ki sizden başka ne beklenir karşı karşıya bir savaş dan sa karı gibi kalleş gibi insanları sırtlarından vurmayı seversiniz çok şükür ki şu kanun hükmünde karar name çıktı içimizde bulunanların artık bir yerleri yemez meydanlara çıkmayı
bu kürtleri kim gaza getiriyor belli en önce o konuda somut adımlar atılmalı
Aslan parçaları türk askerinden korkmayarak delikanlı gibi puan mücadelesi veriyolar
Kaçarız diyecek hali yoktu. Direnmelerini Türk ordusu girince görürüz.:D Bakalım kaç saat sürecek.
türkiye saldırırsa savunacak vaktiniz olmaz bütün türk milleti yığılırız başınıza haberiniz yok.. 80 milyonun 50 milyonu hazır asker.. belanızı türklerden bulacaksınız o zaman yerse savunursunuz..
kim takar seni kürdistan eşbaşkanı değilmisin sen
yavv kötü ırak ordusu geldi ağlayarak kaçtınız, o zamanda tok şöyle yaparız böyle yaparız falan hee hee anasını satayım. kahraman,korkusuz,ALLAH için savaşan Türk-Müslüman ordusu gelirse vitesi 5 e takıp kaçmazsınız herhalde kanatlanıp uçarak kaçarsınız, hakk için Allah için savaşan kazanır, elhamdülillah biz onun için savaşıyoruz, milletimiz bir nebze silkelendi kendine gelmeye başladı,elhamdülillah
O zaman sonuna kadar mokoko. Baskasının seyiyle gerdeğe girilmeyeceğini hala öğrenemedi bu züppeler. Avrupalı Amerikalı yıllardır elinize veriyor desteğide ne yapabildiniz, bir arpa boyu yol alabildiniz mi ? ses ver anlaşılmıyor???
Türkler karadan girerken çoğunuz zaten imha olmuş olacaksınız...TSK yüzyıllardır savaşıyor dün başlamadı bu işe.Daeşin ırakta şehir savaş taktiklerini bizde de uygulamaya çalıştınız ne oldu??Sert kayaya çarptınız :)
Bu açiklamalar yalniz erdoğanimi kizdiracak yoksa ülkeyimi,haberciliğiliniz bu işte sizin.
bu haber erdogani uzer kimi sevindirir bu nasil bir baslik...
Diğer Haberler
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

Kuzey ve Güney Kore görüşmesine dünyadan destek mesajları yağdı

İngiltere'den PYD/PKK itirafı

İngiltere'den PYD/PKK itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.