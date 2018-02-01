Suriyeli Kürtler ABD'den Afrin desteği bekliyor

Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını durdurması için ABD'den daha fazla çaba göstermesini bekliyor. ABD'nin silah desteği verdiği YPG'nin kontolünde olan Afrin'e yönelik harekatla ilgili Associated Press'e konuşan Suriyeli Kürt siyasetçi Aldar Halil, Washington yönetiminin YPG'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Halil, "Öylece nasıl seyredebiliyorlar? Belirsiz ve kararsız tutumları bizim açımızdan kaygı verici" diye konuştu.

Suriyeli Kürt siyasetçiler ABD'den Türkiye ile savaşa gitmesini ya da Afrin'e asker göndermesini beklemedikleri de dile getirdi. Ancak, Washington'da bulunan Suriyeli Kürt temsilci Nobahar Mustafa ABD'nin Afrin'e yönelik operasyonu sona erdirmekte rol üstlenebileceği belirtildi.

YPG, ABD'nin IŞİD'le mücadede silah ve askeri eğitim verdiği yerel güçler arasında yer alıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir bölümün YPG kontrolüne geçmesini güvenliğine karşı tehdit olarak görüyor. Ankara özellikle YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmesine karşı çıkıyor. ABD'nin desteğini alan YPG ise Fırat'ın doğusundaki bölgeler dışında, Afrin ve Menbiç'te varlığını sürdürüyor.