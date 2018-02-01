Suriyeli Kürtler ABD'den Afrin desteği bekliyor

Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını durdurması için ABD'den daha fazla çaba göstermesini bekliyor. ABD'nin silah desteği verdiği YPG'nin kontolünde olan Afrin'e yönelik harekatla ilgili Associated Press'e konuşan Suriyeli Kürt siyasetçi Aldar Halil, Washington yönetiminin YPG'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Halil, "Öylece nasıl seyredebiliyorlar? Belirsiz ve kararsız tutumları bizim açımızdan kaygı verici" diye konuştu.
Suriyeli Kürt siyasetçiler ABD'den Türkiye ile savaşa gitmesini ya da Afrin'e asker göndermesini beklemedikleri de dile getirdi. Ancak, Washington'da bulunan Suriyeli Kürt temsilci Nobahar Mustafa ABD'nin Afrin'e yönelik operasyonu sona erdirmekte rol üstlenebileceği belirtildi.
YPG, ABD'nin IŞİD'le mücadede silah ve askeri eğitim verdiği yerel güçler arasında yer alıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir bölümün YPG kontrolüne geçmesini güvenliğine karşı tehdit olarak görüyor. Ankara özellikle YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmesine karşı çıkıyor. ABD'nin desteğini alan YPG ise Fırat'ın doğusundaki bölgeler dışında, Afrin ve Menbiç'te varlığını sürdürüyor.
Koalisyondan Afrin açıklaması
ABD yönetimi Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekatıyla ilgili Suriyeli Kürtleri uyarmış ve Fırat'ın batısındaki güçleri, Afrin'e kaydırdığı takdirde Washington'un desteğini kaybedeceklerini bildirmişti.
AP haber ajansına açıklama yapan IŞİD'le mücadele koalisyonundan bir yetkili, Afrin'in ABD'nin planları arasında olmadığını, bu bölgedeki milislerin ABD tarafından desteklenmediğini kaydetti. Bununla beraber, Türkiye'nin sürdürdüğü harekatın da bölgedeki istikrara fayda sağlamayacağını belirtti. Yazılı açıklamada, "Afrin'de artan şiddet, Suriye'nin göreceli olarak daha istikrarlı bölgesine zarar vermekte. Dahası, DEAŞ'ı (IŞİD) yenilgiye uğratmak için gösterilen çabayı baltalıyor ve bu durum gücünü toplaması açısından DEAŞ'a yarayabilir" ifadeleri kullanıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrin'e yönelik harekatın bir işgal operasyonuna dönüşmemesi gerektiği yönüneki sözlerine Başbakan Binali Yıldırım çarşamba günü yanıt vermişti. Yıldırım, "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir" demişti.
Harekat başladığından bu yana Afrin'in yoğun bir şekilde bombalayan Türkiye, kara unsurlarının da devreye girmesiyle şu ana kadar Burseya Dağı'nın da aralarında olduğu bazı stratejik noktaları ele geçirdi.
AP,GY/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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