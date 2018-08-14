‘Suriyeli Kürtler Esat Rejimiyle Şam’da Görüştü’ İddiası

Suriye’nin kuzeyinde bünyesinde YPG’nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı konumundaki Suriye Demokratik Konseyi temsilcilerinin geçtiğimiz hafta Şam’da Esat rejimi temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi. Reuters’a bilgi veren Suriye Demokratik Konseyi’nden Kürt bir yetkiliye göre, Şam’daki temaslarda savaş sonrası Suriye’de Kürtlere özerklik verilmesi konusu görüşüldü.

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, Şam’daki temasın rejimle yapılan ikinci görüşme olduğunu söyledi. Ahmed’e göre iki taraf görüşmelere devam etme kararı aldı.

Suriye Demokratik Konseyi heyeti görüşmede, Kürtler için bölgesel özerklik öngören bir anayasa reformu yapılmasını talep etti. İlham Ahmed’e göre rejim bu talebe olumlu yanıt vermedi.

Suriye hükümeti yedi yıldır devam eden iç savaş sonrasında tüm Suriye toprakları üzerinde denetimi tam olarak yeniden sağlayacağı mesajını vermişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, kuzeyde Rojava bölgesi olarak adlandırılan bölgede, bünyesinde Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG’nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri ile sahada varlık gösteren Amerikan askerlerinin Suriye’den çıkmasını talep ediyor.