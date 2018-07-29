Suriyeli Kürtler Garantör İstiyor

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Meclisi’nin, hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan PYD’nin eski lideri Salih Müslim, görüşmelerde üçüncü bir tarafın da olması gerektiğini söyledi. Müslim, olası bir İdlib oprasyonuna katılabileceklerini de ifade etti. Suriye’de PKK’ya yakın grupları bünyesinde barındıran Demokratik Halk Hareketi’nin (TEV-DEM) Diplomasi Sorumlusu ve Eski PYD Lideri Salih Müslim, Şam’da yapılan görüşmeleri Kürdistan 24 isimli kanalda değerlendirdi. Görüşmelerin, yol haritası çizilmesi için bir adım olduğunu söyleyen Müslim, “Yol haritası çizilmesi, komitelerin kurulması için görüşmeler yapıldı. Heyetin şimdiye kadar bize ulaştırdığı bilgiye göre, görüşmeler olumlu geçti. Bunun sürmesini istiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi, biz eskiden beri görüşmelerin olmasından yanaydık, Suriye’nin sorunlarının Suriye’nin eliyle çözülmesi gerekiyor. Baştan beri istiyorduk ama rejim şimdiye kadar buna inanmıyordu. Rejim askeri yöntemlerle çözüme inanıyordu” dedi.

‘Üçüncü tarafın olması lazım’ Rejimin görüşmelere üst düzeyde katılım sağladığını vurgulayan Müslim, görüşmelere ön şartsız katıldıklarını belirtti. Görüşmelerde garantör bir tarafın da olması gerektiğine dikkat çeken Müslim, “Bu görüşme şartsız başladı. Biz ön şartla gitmedik ama çözüm olacaksa herkesin kendine göre şartları olacaktır. Görüşmeler olmadan birçok kesime haber gönderdik; devletlere, uluslararası güçlere, görüşmelerde üçüncü göz olmasını istedik. Garantör olması lazım. Barış görüşmeleri bir adımla ya da bir oturumla olacak bir iş değil. Adım adım olması lazım. Bazı şeyler yapılıp üzerine başka şeyler yapılır. Kurulacak komiteler, yol haritasına göre yapılacak. Komite kurulması konusunda anlaştık ama nasıl olacak, ne yapacak, askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal mı olacak, belki onlarca komite kurulacak ama hepsi bir merkezebağlı olacak. Hangi alanlarda kurulacağına tarafların anlaşmasına göre karar verilecek” diye konuştu. Müslim, üçüncü tarafın komite görüşmelerine de katılması gerektiğini vurgulayarak, tıkanma olması halinde, garantörlerin devreye girebileceğini söyledi.