HABER

Kanlı anlaşmadan sonra ilk açıklama geldi

30.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Suriye'deki Kürt gruplar, yedi yıldır savaşın sürdüğü Suriye için Şam yönetimi ile yol haritası hazırlayacaklarını duyurdu. Görüşmelerin yürütülmesi için komiteler kurulacak.

Kanlı anlaşmadan sonra ilk açıklama geldi

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta yer alan Suriyeli Kürt grupları temsil eden Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ülkedeki çatışmaların sona ermesi için Şam hükümeti ile müzakerelerin geliştirileceğini duyurdu.

Karara ilişkin ayrıntıları, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi açıkladı. Görüşmelerin tarafların kuracağı komiteler aracılığıyla yürütüleceği belirtildi. Açıklamada komitelerin, "demokratik ve yerinden yönetimli bir Suriye için yol haritası" hazırlayacağı kaydedildi. Konuyla ilgili Suriye hükümeti tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

SDG'den Esad'ın daveti ile Şam'a ilk ziyaret

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadını temsil eden bir grup Suriyeli Kürt, Şam yönetiminin davetiyle başkentte Cuma günü temaslarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed'in liderliğindeki delegasyonun ziyareti, ülkede yedi yıldır devam eden iç savaşta Şam'a yapılan ilk resmi ziyaret oldu. Bir konsey yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, görüşmelerde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde kurduğu siyasi yapıların geleceği ele alınıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, SDG ülke topraklarının yüzde 27'sinden fazlasını kontrol ediyor.

Türkiye SDG'nin ana bileşeni olan YPG'yi, PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. Ankara bu nedenle, IŞİD'e karşı mücadele veren ve doğrudan ABD tarafından desteklenen YPG'yi hem terör örgütü olarak değerlendiriyor hem de savaş sonrası oluşacak siyasi yapıyla ilgili gerçekleştirilen uluslararası toplantılara SDG'nin katılımını kabul etmiyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildirAlman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şam Esad rejimi kanlı anlaşma Suriye SDG YPG

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asker, eski başbakanın rezidansının tuvaletinde intihar etti

Asker, eski başbakanın rezidansının tuvaletinde intihar etti

Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

Alman basını ezber bozdu: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir

Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!

Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!

Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

Halk rahatsız! Peki yine mi referandum?

Halk rahatsız! Peki yine mi referandum?

Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.