Suriyeli Kürtler: Şam'la Suriye için yol haritası hazırlayacağız

Görüşmelerin yürütülmesi için komiteler kurulacak.Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta yer alan Suriyeli Kürt grupları temsil eden Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ülkedeki çatışmaların sona ermesi için Şam hükümeti ile müzakerelerin geliştirileceğini duyurdu. Karara ilişkin ayrıntıları, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi açıkladı. Görüşmelerin tarafların kuracağı komiteler aracılığıyla yürütüleceği belirtildi. Açıklamada komitelerin, "demokratik ve yerinden yönetimli bir Suriye için yol haritası" hazırlayacağı kaydedildi. Konuyla ilgili Suriye hükümeti tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

SDG'den Esad'ın daveti ile Şam'a ilk ziyaret

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadını temsil eden bir grup Suriyeli Kürt, Şam yönetiminin davetiyle başkentte Cuma günü temaslarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed'in liderliğindeki delegasyonun ziyareti, ülkede yedi yıldır devam eden iç savaşta Şam'a yapılan ilk resmi ziyaret oldu. Bir konsey yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, görüşmelerde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde kurduğu siyasi yapıların geleceği ele alınıyor.