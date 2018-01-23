Suriyeli Kürtlerden Afrin'de Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı

Son dört gündür Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarı bölgede Türkiye'nin sürdürdüğü askeri operasyona karşı Suriyeli Kürtler Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısında bulundu.

Çoğunluğu Halk Koruma Birlikleri (YPG) savaşçılarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Rezan Hido, Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yaparak "Afrin'i savunmak için kendilerine katılmayı düşünen herkese açığız ve kendilerine silah vereceğiz" dedi.

IŞİD'e karşı mücadele kapsamında ABD'nin destek verdiği SDG Sözcüsü Hido, "Bu Suriye'deki tüm Kürtlere bir silahlanma davetidir" şeklinde konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan YPG'li general Siyamand Velid ise, "Afrin'de binlerce kişilik kuvvetimiz bulunuyor ve sınır ile halkın güvenliğini sağlıyor. Afrin her şeye göğüs gerecek şekilde eğitilmiştir" ifadesini kullandı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada da "Halkımızı Afrin'i savunmaya davet ediyor ve genel seferberlik ilan ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve silahlı grubu terör örgütü olarak değerlendiriyor.