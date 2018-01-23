Suriyeli Kürtlerden Afrin'de Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı

Son dört gündür Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kenti ve civarı bölgede Türkiye'nin sürdürdüğü askeri operasyona karşı Suriyeli Kürtler Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısında bulundu.
Çoğunluğu Halk Koruma Birlikleri (YPG) savaşçılarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Rezan Hido, Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yaparak "Afrin'i savunmak için kendilerine katılmayı düşünen herkese açığız ve kendilerine silah vereceğiz" dedi.
IŞİD'e karşı mücadele kapsamında ABD'nin destek verdiği SDG Sözcüsü Hido, "Bu Suriye'deki tüm Kürtlere bir silahlanma davetidir" şeklinde konuştu.
Reuters haber ajansına konuşan YPG'li general Siyamand Velid ise, "Afrin'de binlerce kişilik kuvvetimiz bulunuyor ve sınır ile halkın güvenliğini sağlıyor. Afrin her şeye göğüs gerecek şekilde eğitilmiştir" ifadesini kullandı.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada da "Halkımızı Afrin'i savunmaya davet ediyor ve genel seferberlik ilan ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve silahlı grubu terör örgütü olarak değerlendiriyor.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma seslenilerek "ahlaki sorumluluk" gösterme zamanı denirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden "Türkiye hükümetinin Afrin'deki operasyonunu engellemek için kararlı ve ciddi bir karar alınması" talebinde bulunuldu.
Dört günün bilançosu
Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlattığı ve Özgür Suriye Ordusu savaşçılarıyla koordine bir şekilde sürdürdüğü Afrin'deki "Zeytin Dalı Operasyonu" bölgede YPG güçlerinin varlığını sonlandırmayı hedefliyor.
Türkiye operasyonu sınır güvenliğini sağlamak için gerekli bir adım olarak nitelendirirken, Suriyeli Kürtler Türkiye'nin operasyonunu bir işgal hareketi olarak görüyor.
Çatışmalarda şu ana kadar iki Türk askeri hayatını kaybederken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 26'sı Kürt, 19'u Suriyeli muhalif ve dokuzunun kimliği meçhul toplam 54 savaşçının öldüğünü açıkladı.
AFP,Reuters,DHA/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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