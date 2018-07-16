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Suriyeli Kürtlerden "birleşik yönetim" adımı

16.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını açıkladı.

Planın Rakka'yı da kapsadığı bildirildi.Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Suriye'nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde birleşik bir yönetim oluşturmayı planladığını açıkladı.

SDK'nın Tabka kentinde düzenlediği konferansta, söz konusu bölgelerdeki tüm sivil konseylerin bir araya getirilmesi hedefi karara bağlandı.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin ana askeri unsuru oluşturduğu SDG, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle ülkenin kuzeyi ve doğusunda IŞİD'den alınan bölgelerde yerleşmiş, bu bölgelerde sivil konseyler oluşturulmuştu.

SDK'nın eş başkanı İlham Ahmed, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bölgede ihtiyaçlar ile hizmet arasında "boşluklar olduğuna" vurgu yaparak, "tüm bölgeler arasında koordinasyon sağlayacak bir yönetim" kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Henüz planlama aşamasında"

Fikrin henüz planlama aşamasında olduğunu söyleyen Ahmed, birleşik yönetimin SDG kontrolü altındaki bölgelerin tamamını kapsayacak biçimde oluşturulmasının planlandığını dile getirdi. Ahmed, "Bu, güvenlik ve istikrarı sağlama açısından faydalı olacaktır" dedi.

Planın, Rakka, Deyr ez-Zor ve Cezire bölgesinin doğusunun da aralarında bulunduğu çeşitli bölgeleri kapsayacağı belirtildi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan SDK'nın ikinci eş başkanı Riad Darar ise, "örgütlenecek yeni oluşumun insanların yaşamları için pratik politikalar geliştireceğini ve hizmetler sağlayacağını" belirtti.

Darar ayrıca, siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde kontrolleri altındaki bölgelerdeki SDG yönetimini güçlendirme yolunu tercih edeceklerini söyledi. SDG ve YPG, bağımsız bir devlet kurma arayışında olmadıklarını savunuyor.

"Suriye ordusunun parçası olmak istiyoruz"

Darar, bir barış anlaşması imzalandığı ve yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir Suriye kurulduğu takdirde, SDG'nin Suriye ordusunun bir parçası haline gelmek istediğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen ay yaptığı bir açıklamada, SDG ile müzakereler için Şam'ın kapısının açık olduğunu söylemişti. Çeşitli Kürt liderler de Esad ile görüşmelere başlamaya hazır olduklarını ifade etmişlerdi.

Buna rağmen müzakerelere yönelik bir adım atılmadığını kaydeden İlham Ahmed, Esad'ın yorumlarının "teori seviyesinin" ötesine geçmediğini söyledi.

ABD destekli SDG, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini kontrolü altında bulunduruyor. SDG'nin hakimiyeti altında bulunan topraklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği en geniş bölge olma niteliğini taşıyor.

rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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