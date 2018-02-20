Suriyeli Kürtlerden iddia: Moskova engelliyor

Suriyeli Kürtler Rusya'yı, Şam hükümeti ile yaptıkları anlaşmaya engel olarak Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gönderilmesinin önünü kesmekle suçladı.

Afrin'de konsey üyesi olan Süleyman Cafer, salı günü Alman haber ajansı dpa'yla yaptığı telefon görüşmesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moskova'nın Esad rejimi ile anlaşmaya varmalarını engellediğini söyleyen Cafer, "Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Rusya Türkiye'ye Afrin'deki her şeyi yok etmesi için yeşil ışık yaktı" dedi.

"Müzakerelerin bir haftadır sürmekte olduğunu" vurgulayan Cafer, ABD'nin de Ruslarla işbirliği yaptığını savundu. Cafer, "İki süper güç ABD ve Rusya, Türkiye'ye Afrin'e saldırması için imkan sağlamış gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı yetkili pazartesi günü Reuters'e Şam yönetiminin YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme konusunda anlaştığını açıklamıştı. Bundan kısa süre sonra da Suriye devlet televizyonu El İhbariye, ordu güçlerinin "birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğini" duyurmuştu. YPG ise bu iddiayı yalanlayarak taraflar arasında herhangi bir anlaşmanın sözkonusu olmadığını söylemiş ve "Sadece Suriye ordusuna çağrı yaptık" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da pazartesi günü Suriye güçleri YPG'ye yardım etmek için Afrin'e girerse Türkiye'yi "kimsenin durduramayacağını" söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da salı günü "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğunu" ancak bunun "birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmediğini" belirtmişti.

dpa/BÜ,BÖ

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