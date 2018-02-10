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Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

10.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler, Türkiye’nin Afrin operasyonu nedeniyle 40 bin öğrencinin okula gidemediğini bildiriyor. Yetkililer, Afrin kırsalına düzenlenen hava saldırılarından sonra okulların kapatılması kararı aldı

Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler, Türkiye’nin Afrin operasyonu nedeniyle 40 bin öğrencinin okula gidemediğini bildiriyor. Yetkililer, Afrin kırsalına düzenlenen hava saldırılarından sonra okulların kapatılması kararı aldı.

Afrin Eğitim Komisyonu Sözcüsü Salaw Hamosharo, “Afrin’e yönelik saldırılar nedeniyle eğitim döneminin ikinci yarısını durdurmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu. Sözcü, bölgede 300’den fazla ilkokul, ortaokul ve lisenin kapatıldığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’yse sivil hedefleri vurduğu iddiasını reddediyor ve Kürtler’in suçlamalarını, sınır ötesi Zeytin Dalı Operasyonu’nu karalamaya yönelik dezenformasyon kampanyaları olarak değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabında Çarşamba günü paylaşılan İngilizce mesajda, “Dini, kültürel, tarihi ve arkeolojik bölgeler, kamuya açık alanlar, operasyonun başlangıcından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınmamıştır” ifadeleri kullanıldı. Ordudan yapılan açıklamada ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu’nun Kürt militanlara yönelik olduğu ve “bölgedeki dost ve kardeş halkın bu terör örgütlerinin baskısından koruma” amacı taşıdığı belirtildi.

Öte yandan IŞİD’le mücadelede YPG’yi kilit müttefiki olarak kabul eden Amerika, itidalli adım atması için Türkiye’yi uyardı. Washington’dan yapılan açıklamada Afrin’e yönelik saldırıların IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi engelleyebileceği uyarısı da yer aldı. Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği YPG, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin ana savaşçı gücünü oluşturuyor.

NATO’nun tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yerel BFM Televizyonu’na yaptığı açıklamada, Türkiye’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı ve Ankara’nın çatışmaları daha da şiddetlendirmemesi gerektiğini kaydetti.

Fransız bakan, “Sınırları güvenlik altına almak sivilleri öldürmeyi gerektirmez. Sivillerin öldürülmesi kınanmalıdır. Türkiye, durumun zaten tehlikeli olduğu Suriye’de yangına körükle gitmemelidir” diye konuştu.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’ne göre şiddetli çarpışmalar ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik hava ve kara saldırıları, en az 60 sivilin ölümüne yol açtı. Binlerce kişiyse bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ölenler arasında çocuklar da var

Afrin’in en büyük hastanesinin Amerika’nın Sesi’ne verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin topçu saldırıları sonucu 26 çocuk yaşamını yitirdi, 40 kişiyse yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Çarşamba günkü topçu saldırılarında Maydanki bölgesindeki köy okullarının ve Afrin’in yaklaşık dokuz kilometre kuzeydoğusundaki Mateen bölgesinde kurulu bir su arıtma tesisinin hasar gördüğünü duyurdu. Duyuruya göre tuzlu su arıtma tesisinin hasar görmesi, bölgede yaşayan binlerce kişinin temiz suya erişiminin kısıtlanması anlamına geliyor.

Öte yandan Afrin Eğitim Komisyonu’ndan yetkililer, Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada, Maydanki bölgesindeki Rajo ve Jindaresse köylerinde iki okulun Türkiye’nin topçu saldırıları nedeniyle hasara uğradığını söyledi.

Afrin’de bulunan ve okulları ziyaret eden Amerika’nın Sesi muhabiri, binaların hasarlı olduğunu doğruladı. Ancak Amerika’nın Sesi, hasarın nedeninin Türkiye’nin operasyonu olup olmadığını bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şeref yoksunu fransızlar sizi Urfa’dan sürerek iyi yapmışız kurtuluş mücadelesinde afrindeki sığınakların fransız beton fabrikasının ürettiği beton olduğu saptandı daha me konuşuyorsunuz dnsizler ! ben Kürd’üm Urfa’lıyım vatanım için ölürüm. pkk denilen örgüt bizi temsil etmiyor bunu her kesimin bilmesi gerekir ! 10 şubat 1918 Büyük Sultan Abdulhamid Han hazretlerinin ölümünün 100. yılıdır Rabbim mekanını cennet eylesin! o sultanımızda yapdığımız hatayı devlet büyüğümüzü yedirmeyeceğimizi artık beyninize sokun !
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