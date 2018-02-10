Suriyeli Kürtler’den 'Türkiye’nin Operasyonu Okul Kapattırdı' Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’yse sivil hedefleri vurduğu iddiasını reddediyor ve Kürtler’in suçlamalarını, sınır ötesi Zeytin Dalı Operasyonu’nu karalamaya yönelik dezenformasyon kampanyaları olarak değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabında Çarşamba günü paylaşılan İngilizce mesajda, “Dini, kültürel, tarihi ve arkeolojik bölgeler, kamuya açık alanlar, operasyonun başlangıcından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınmamıştır” ifadeleri kullanıldı. Ordudan yapılan açıklamada ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu’nun Kürt militanlara yönelik olduğu ve “bölgedeki dost ve kardeş halkın bu terör örgütlerinin baskısından koruma” amacı taşıdığı belirtildi.

Öte yandan IŞİD’le mücadelede YPG’yi kilit müttefiki olarak kabul eden Amerika, itidalli adım atması için Türkiye’yi uyardı. Washington’dan yapılan açıklamada Afrin’e yönelik saldırıların IŞİD’e karşı verilen mücadeleyi engelleyebileceği uyarısı da yer aldı. Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği YPG, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin ana savaşçı gücünü oluşturuyor.

NATO’nun tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yerel BFM Televizyonu’na yaptığı açıklamada, Türkiye’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı ve Ankara’nın çatışmaları daha da şiddetlendirmemesi gerektiğini kaydetti.

Fransız bakan, “Sınırları güvenlik altına almak sivilleri öldürmeyi gerektirmez. Sivillerin öldürülmesi kınanmalıdır. Türkiye, durumun zaten tehlikeli olduğu Suriye’de yangına körükle gitmemelidir” diye konuştu.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü’ne göre şiddetli çarpışmalar ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik hava ve kara saldırıları, en az 60 sivilin ölümüne yol açtı. Binlerce kişiyse bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.