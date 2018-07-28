HABER

Suriyeli Kürtlerin Desteklediği Grup Esat Rejimine Dönüyor

28.07.2018 22:26 | Son Güncelleme

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Konseyi, Suriye hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından kendilerinin 7 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek adına rejimle çalışacaklarını bildirdi

Suriyeli Kürtlerin Desteklediği Grup Esat Rejimine Dönüyor

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Konseyi, Suriye hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından kendilerinin 7 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek adına rejimle çalışacaklarını bildirdi.

Konsey, Şam’da yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarafların demokratik ve merkez yerine yerelden yönetilen bir Suriye için yol haritası üzerinde çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

Bu, Konsey’in Suriye’nin başkentine yaptığı resmen duyurulmuş ilk ziyaret oldu. Söz konusu ziyaret, Kürt yetkililerin Suriye’de, kendilerine bölgesel yönetim hakkı kazanabilmek adına, Suriye lideri Beşar Esat‘la iletişim kanallarını açık tutma niyetlerini de gösteriyor.

Suriye’deki toprakların 4’te birini kontrolü elinde tutan Kürtler, 7 yıldır süren savaş boyunca Esat’la çatışmaktan uzak durdu ve rejim güçleri Rusya ve İran’dan yardım alırken kimi zaman “ortak düşmanlara” karşı mücadele etti.

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
İyi Parti Akşener Liderliğinde Yola Devam Edebilecek mi?İyi Parti Akşener Liderliğinde Yola Devam Edebilecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı belli oldu! Arap NATO'su kurmaya hazırlanıyor!

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

ABD'de yeni katliam: 5 ölü

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.