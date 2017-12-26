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Suriyeli muhalif gruplardan Soçi'ye boykot

26.12.2017 16:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

Suriyeli 40 muhalif grup, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana'da ilan ettiği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı.

Muhalifler Rusya'yı BM öncülüğündeki Cenevre sürecini baltalamaya çalışmakla suçladı.Rusya'nın öncülüğünde 29-30 Ocak tarihleri arasında Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriyeli 40 muhalif grup ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada Soçi toplantısı "Rusya'nın Cenevre merkezli BM barış sürecini baltalama çabası" olarak nitelendirilerek, "Endişe verici bu tehlikelere karşı tüm güçleri aynı safta durmaya çağırıyoruz" denildi.

Aralarında İslamcı Ahrar'uş Şam ile ABD destekli Mutasım Tugayı'nın da bulunduğu muhalif grupların imzasını taşıyan ortak açıklamada, Rusya siyasi çözüm için Suriye hükümetine baskı yapmamak ve savaş suçu işlemekle suçlandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun basın sözcüsü Ahmed Ramazan Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Cenevre görüşmelerini devredışı bırakmaya çalıştığını savunarak, "Ruslar bu konferansla Cenevre görüşmelerini baypas edip Suriye halkına kendi koşullarını dayatmaya çalışıyor. Bu konferansın en tehlikeli yanı, Rusların kendi planlayıp tasarladıkları anayasayı ülkeye dayatmaya çalışacak olmaları" diye konuştu.

Mutasım Tugayı sözcüsü Mustafa Seyceri de AFP haber ajansına konuşarak, muhaliflerin Rusya'yı dürüst bir arabulucu olarak göremeyeceklerini belirtti ve "Başından beri söyledik. Her kim olursa olsun, Suriye'de arabulucu ve garantör rolü oynamak isteyenin tarafsız, adil olması, siyasi değişime destek konusunda dürüst olması gerekir. Rusya bunları yapmadı, Suriyelilerin öldürülmesine ortak oldu" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünde yapılan Astana görüşmelerinin geçen haftaki sekizinci turunda Soçi'de planlanan görüşmelerin tarihi ilan edilmiş ve Suriye'den tüm etnik grupların katılmasının planlandığı Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı.

BM öncülüğünde 2016 yılı başında başlatılan Cenevre görüşmelerinde ise mesafe kat edilemedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,rtr/BK,ÖA

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