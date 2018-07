Suriyeli muhalifler Golan sınırını Esad'a bırakıyor

Suriye devlet medyasında çıkan haberlere göre nüfusun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Fua ve Kefrayya'dan öncelikle ambulanslarla hastalar tahliye edildi. Perşembe sabah saatlerinde de geri kalan nüfus ve savaşçılar 120'den fazla otobüsle Halep vilayetine taşındı. Yaklaşık 7 bin kişinin serbest bırakılması karşılığında hükümet de cezaevlerindeki yaklaşık bin 500 tutukluyu serbest bırakacak.

Söz konusu anlaşmaya İran Devrim Muhafızları ile Tahrür üş Şam arasında yapılan müzakereler sonucunda varıldığı, müzakerelere Türkiye’nin de dahil olduğu belirtiliyor.

İnsan hakları grubu The Syria Campaign hükümetin serbest bıraktığı tutuklular arasında uzun süredir tutuklu olan insan hakları aktivistlerinin bulunmadığını duyurdu. The Syria Campaign İcra Direktörü Laila Kiki "İki ya da üç ay önce tutuklanmış olanları serbest bırakıyorlar, yani yıllardır tutuklu olan barışçıl aktivistler bu anlaşmalara dahil edilmiyor” dedi. Kiki "Rejim; sivil, barışçıl, şiddete dahil olmayan aktivistler üzerindeki baskısını sürdürmeye devam ediyor" diye konuştu.

