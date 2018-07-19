Suriyeli muhalifler Golan sınırını Esad'a bırakıyor

İsrail işgalindeki Golan Tepelerine yakın sınır bölgesini elinde tutan muhalifler Rusya ile kapitülasyon anlaşması imzaladı.Suriye’nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire'de silahlı muhaliflerle rejim güçleri arasında bir kapitülasyon anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imzalandığını her iki taraf da doğruladı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir muhalif, anlaşmanın Rusya ile imzalandığını söyledi. Anlaşma uyarınca silahlı muhaliflerin Esad rejimini kabul etmek ya da silahlı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib bölgesine gitmek gibi iki seçeneği bulunuyor.

Lübnan Hizbullahı'ndan alınan bilgiye göre anlaşma uyarınca Suriye ordusuna bağlı iki tugay 2011 yılında iç savaştan önce konuşlu oldukları bu bölgeye yeniden konuşlandırılacak. Muhaliflerin verdiği bilgilere göre de tugaylara Rus askeri polisi eşlik edecek. Ağır silahların teslimi konusunda ise müzakereler sürecek. Anlaşmanın ne zaman uygulanmaya başlayacağı henüz bilinmiyor.

İdlib’de tahliye tamamlandı

Öte yandan Suriye rejim güçleriyle muhalifler arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca İdlib’de muhaliflerin kuşatması altında bulunan rejim yanlısı iki köyün tahliyesi tamamlandı.