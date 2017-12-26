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Suriyeli Muhaliflerden Soçi Görüşmelerine İtiraz

26.12.2017 18:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Suriyeli isyancılar ve muhalefet grupları, Rusya’nın gelecek ay ev sahipliği yapmayı teklif ettiği barış görüşmelerini reddederek, Moskova’yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a yeterli baskıyı yapmamakla suçladı.

Suriyeli isyancılar ve muhalefet grupları, Rusya'nın gelecek ay ev sahipliği yapmayı teklif ettiği barış görüşmelerini reddederek, Moskova'yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'a yeterli baskıyı yapmamakla suçladı.

Suriye'deki 40 isyancı grupla, siyasi muhalefete mensup şemsiye gruplarından yapılan bir dizi açıklamada, Rusya destekli görüşmelerin BM öncülüğünde yürütülen süreci "teğet geçme” çabası olduğu belirtildi. BM öncülüğündeki süreç 2014'te başlatılmıştı ve şu ana kadar hemen hemen hiçbir ilerleme sağlanamadı.

İsyancı gruplar, Moskova'nın kendilerinden Esat'ın iktidardan inmesi talebinden vazgeçmelerini istediğini söyledi.

40 isyancı grubun imzası bulunan açıklamada, "Moskova'nın bizden talebini reddediyoruz ve Rusya'nın Suriyeliler'e karşı savaş suçları işlemiş bir saldırgan olduğunu belirtiyoruz” denildi.

Ehrar ül-Şam, İslam Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu gibi gruplarından dahil olduğu isyancı gruplar, BM'nin Cenevre sürecine bağlı olduklarını kaydederek, uluslararası topluma 7'inci yılına giren iç savaşı sona erdirme çağrısında bulundu. Siyasi muhalefet grupları ve isyancıların kontrolündeki idare makamları da Rusya'nın teklif ettiği görüşmeleri reddetti.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılması planlanan görüşmeler, Suriye hükümetini destekleyen Rusya ve İran'la muhalefeti destekleyen Türkiye arasındaki görüşmelerden sonra açıklanmıştı.

Suriye hükümetiyse, görüşmelere katılacağını duyurdu. Esat gazetecilere yaptığı açıklamada, Soçi görüşmelerinin yeni seçimler ve anayasanın olası reformu şeklinde net bir gündemi bulunduğunu söyledi.

Tartus planı onaylandı

Bu arada Rusya'nın, Suriye'deki donanma üssünü 49 yıllığına daha kiralama planı Rus parlamentosundan geçti.

Parlamentonun üst kanadı, Akdeniz'deki Tartus üssünün kirasını uzatmayı öngören tasarıyı onayladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in imzası bekleniyor.

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