Suriyeli muhaliflerden Soçi’yi boykot

Birlemiş Milletler de Soçi zirvesine katılma konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Suriye Müzakere Komisyonu, Rusya'nın Soçi kentinde gelecek hafta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu. Suriye Müzakere Komisyonu'nun, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye'ye ile bağlantısı olan ülkelerle yapılan müzakere maratonunun ardından Suriye Müzakere Komisyonu'nun Soçi'deki toplantıya katılmamaya karar verdiği” belirtildi. Suriyeli muhalif gruplar daha önce Soçi'ye katılma konusundaki kararı Viyana görüşmelerinde Suriye hükümetinin vereceği tavizlere göre alacaklarını açıklamıştı.

Daha önce de çok sayıda Suriyeli muhalif grup Soçi zirvesini boykot edeceklerini duyurmuştu.

BM Soçi konusunda karar vermedi

Soçi'ye davet edilen taraflar arasında BM de bulunuyor. Ancak BM, Soçi'ye katılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Viyana görüşmelerinin sonuçlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktaracağını belirten Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yapılacak değerlendirmenin ardından Soçi zirvesine katılma konusunda karar verileceğini ifade etti.