Suriyeli Muhaliflerin Amacı İntikam mı?

Ankara'nın "Zeytin Dalı Operasyonu” adını verdiği Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatta, Türk ordusuyla birlikte çarpışan binlerce Suriyeli muhalif için, Kürtler'den geri alınan her köy, intikamın parçası. Muhalifler, Esat rejimine karşı yürütülen ayaklanmada Kürtler'in kendilerine ihanet ettiğini söylüyor.

Türkiye müdahalenin hedefini, terörist olarak adlandırdıkları Suriyeli Kürt ayrılıkçılara karşı sınırlarını korumak için 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak olarak açıkladı. Ankara bu bölgedeki Kürt güçlerin PKK'yla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, Türklerin bir diğer amacının, IŞİD'le mücadelede Washington'un önemli bir müttefiki olan YPG güçleriyle ABD arasında ayrılık yaratmak olduğunu söylüyor. Zira Ankara'ya göre YPG, PKK'nın bir uzantısı.

Türkiye'nin operasyonuna destek veren Suriyeli muhalifleri motive eden en önemli etkeninse intikam olduğu söyleniyor.

Türkiye'nin yanında yer alan muhalif gruplar, Suriye'nin kuzeyinde kırsal kesimden geliyor. Bu gruplar, operasyonun hedefini de, Kürt nüfuslu Afrin'i ve ücra yerlerdeki Arap köylerini zorla kontrol altına almak olarak görüyor. Bu muhalif gruplar, 2016'nın Şubat ayındaki Halep kuşatmasında YPG'yle Esat'ı destekleyen Rus güçlerinin işbirliğine aracı olmakla suçladıkları Kürtler'den bu şekilde intikam aldıklarını düşünüyor.