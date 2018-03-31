Suriyeli Mülteciler Hakkında Doğru Sanılan Yanlışlar

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili birçok yanlış bilginin gazetelerde, sosyal medyada ve televizyonlarda paylaşıldığını bildiren Mülteciler Derneği, yaptığı araştırmanın ortaya koyduğu Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışları kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’de, sayıları 3,5 milyonu aşan Suriyeli mültecilerle ilgili olarak doğru bilinen yanlışlar, sığındıkları ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan mültecilere karşı bir önyargıya sebep olabiliyor. Toplumda oluşan olumsuz yargıyı önlemek ve doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak için dernek olarak bir çalışma yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Mülteciler Derneği Proje Koordinatörü Zeynep Ekşim, Suriyeli mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

Telefon faturaları devlet tarafından ödenmiyor

Suriyeliler'in telefon faturalarının devlet tarafından ödendiği bilgisinin bazı haber kaynakları tarafından kamuoyuna sunulduğunu belirten Ekşim'e göre, bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Göç İdaresi tarafından böyle bir şey olmadığının açıklandığını söyleyen Zeynep Ekşim, sadece geri gönderme merkezlerinde, ailelerine ulaşamayan tüm mültecilere dakika verildiğini belirtti. Mülteciler Derneği Proje Koordinatörü Ekşim, bu uygulamanın da devlet destekli olmadığına ve bir proje kapsamında yürütüldüğüne dikkat çekti.