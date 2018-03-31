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Suriyeli Mülteciler Hakkında Doğru Sanılan Yanlışlar

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili birçok yanlış bilginin gazetelerde, sosyal medyada ve televizyonlarda paylaşıldığını bildiren Mülteciler Derneği, yaptığı araştırmada Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışları kamuoyuyla paylaştı

Suriyeli Mülteciler Hakkında Doğru Sanılan Yanlışlar

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili birçok yanlış bilginin gazetelerde, sosyal medyada ve televizyonlarda paylaşıldığını bildiren Mülteciler Derneği, yaptığı araştırmanın ortaya koyduğu Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışları kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’de, sayıları 3,5 milyonu aşan Suriyeli mültecilerle ilgili olarak doğru bilinen yanlışlar, sığındıkları ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan mültecilere karşı bir önyargıya sebep olabiliyor. Toplumda oluşan olumsuz yargıyı önlemek ve doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak için dernek olarak bir çalışma yapma ihtiyacı duyduklarını belirten Mülteciler Derneği Proje Koordinatörü Zeynep Ekşim, Suriyeli mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

Telefon faturaları devlet tarafından ödenmiyor

Suriyeliler'in telefon faturalarının devlet tarafından ödendiği bilgisinin bazı haber kaynakları tarafından kamuoyuna sunulduğunu belirten Ekşim'e göre, bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Göç İdaresi tarafından böyle bir şey olmadığının açıklandığını söyleyen Zeynep Ekşim, sadece geri gönderme merkezlerinde, ailelerine ulaşamayan tüm mültecilere dakika verildiğini belirtti. Mülteciler Derneği Proje Koordinatörü Ekşim, bu uygulamanın da devlet destekli olmadığına ve bir proje kapsamında yürütüldüğüne dikkat çekti.

Devletten maaş almıyor, sınavsız üniversiteye girmiyorlar

Suriyeli mülteciler hakkında doğru bilinen diğer bir yanlışın da Suriyeliler'in devletten maaş aldığı konusu olduğunu söyleyen Ekşim, bu konuya şöyle açıklık getirdi: “Suriyeliler, Sosyal Uyum Yardımı adı altında bir para alıyorlar ama bu Dünya Gıda Fonu’nun Avrupa Birliği işbirliği ile bir proje kapsamında sağladığı bir destek. Bu para devletten gelen bir para değil, uluslararası bir projeden gelen para.”

Suriyeliler'in sınavsız bir şekilde üniversiteye girebildiği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını kaydeden Zeynep Ekşim, Suriyeliler'in Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) tabi tutulduktan sonra diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi üniversiteye girmeye hak kazandıklarını söyledi.

Seçimlerde oy kullanma hakları yok

Seçimlerde Suriyeliler'in oy kullandığı bilgisinin de Suriyeli mülteciler hakkında doğru sanılan bir yanlıştan ibaret olduğunu söyleyen Mülteciler Derneği Proje Koordinatörü Zeynep Ekşim, Suriyeliler'in henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, dolayısıyla oy kullanma hakları bulunmadığını belirtti.

Vergisiz araba, ya da bedava ev de yok

Suriyeliler'in arabaları için vergi ödemediği, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin Suriyeliler'e bedava verileceği ve Suriyeliler'in memur olarak devlet dairelerine alınacağı bilgilerinin de tamamen asılsız olduğunu belirten Zeynep Ekşim, Suriyeli mültecilere karşı ön yargılı tutumlarla suçlamaların iki tarafı birbirinden uzaklaştırdığını ve birbirini anlamamaya ittiğini de söyledi.

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