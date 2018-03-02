Suriyeli Mültecilerden Sanat Galerisi

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan ve Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli sadece mülteci kamplarında yaşamıyor. Türkiye’nin çeşitli illerine dağılan Suriyeli mültecilerin kimi kendi mesleklerini devam ettirme fırsatı bulurken, bazılarıysa para kazanmak için herhangi bir işte çalışıyor.

2012 yılında ülkesini terk etmek zorunda kalan fotoğraf sanatçısı Omar Beraktar da İstanbul’da hayata sanatla tutunup yaşadığı kötü günleri çok severek yaptığı mesleği sayesinde geride bırakmaya çalıştığını söylüyor.

2012 yılında İngilizce öğretmeni olan eşi ve bir çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığınan Suriyeli fotoğraf sanatçısı, kendisi gibi sanatçı olan birkaç arkadaşıyla 2014 yılında açılışını yaptıkları “artthereistanbul” adlı sanat galerisinin kurulma hikayesini Amerika’nın Sesi’ne anlattı.

Beraktar, “Suriye’nin Şam kentinde yaşıyordum fakat savaş başladıktan bir yıl sonra yani 2012 yılının sonunda ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Çünkü benim için de, ailem için de çok zor zamanlardı. Ülkemize en yakın komşu ülke olan Türkiye’ye gitmek bizim için en mantıklı adımdı ve biz de bu yüzden İstanbul’a geldik. Ben Suriye’de fotoğraf sanatçısıydım. Buraya 2012 yılında ilk geldiğimde ülkemizde yaşanan savaşın çok sürmeyeceğini ve çabuk bir şekilde geri dönebileceğimizi düşünmüştük. İlk 6 ay yaşananların sona ermesini bekledik. Ancak en sonunda bu savaşın tahmin ettiğimden çok uzun süreceğini anladım. Bu yüzden artık İstanbul’da sanatımla neler yapabilirim, benimle aynı durumda olan diğer Suriyeliler'e nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünmeye başladım” dedi.