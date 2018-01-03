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Suriyeli Mültecilerden Yaklaşan Kışa Pratik Çözüm

03.01.2018 01:09 | Son Güncelleme 11 saat önce

Her yeni icadın arkasında bir zorunluluk var demek yanlış olmaz. Kaynakların kısıtlı olduğu Suriye’nin Humus bölgesindeki Houla köyünde terziler, uluslararası örgütlerin bağışladığı battaniyelerden paltolar dikiyor.

Her yeni icadın arkasında bir zorunluluk var demek yanlış olmaz. Kaynakların kısıtlı olduğu Suriye'nin Humus bölgesindeki Houla köyünde terziler, uluslararası örgütlerin bağışladığı battaniyelerden paltolar dikiyor.

Birleşmiş Milletler ve diğer örgütlerin Suriye'ye gönderdiği battaniyeler, Houla köyündeki bu terzinin dükkanında kışlık palto ve ceket haline getirilmiş.

Houla köyü yıllardır kuşatma altında. Bu yüzden de gıda, yakıt, tıbbi malzeme ve kıyafet gibi ihtiyaçlar, köye çok zor ulaşıyor.

Terzi Baraa Abu Kadar, battaniyeleri paltolara dönüştürme fikrinin müşterilerinden geldiğini söylüyor:

"Son yıllarda hayat bizim için oldukça zorlaştı. Köylüler dikmem için battaniyelerini getirmeye başladı. Bazıları battaniyelerden eldiven, bazıları palto ya da pijama dikmemi istedi. Müşteriler 2 bin Suriye Lirası, yaklaşık 4 Dolar verip ceket, kazak, pijama sahibi olabiliyor.”

"Çocuklarını da getiriyorlar ve Birleşmiş Milletler'in dağıttığı battaniyeleri kullanarak bütün aile için 9-10 Dolara kıyafet dikebiliyoruz.”

Diğer terziler de battaniyelerden kıyafet dikiyor. Köylüler bu durumdan memnun.

Ebu İbrahim başka seçenekleri olmadığını söylüyor: "Bize uyurken ısınmamız için battaniye veriyorlar ama sadece geceleri işe yarıyor. Peki ya gündüzleri? Kimsenin ne yakıt ne de başka şeyler için parası var. Hem gece hem de gündüz ısınmak için battaniyeleri paltoya çevirmek zorunda kalıyoruz.”

Uluslararası yardımların kullanım hedefi bu olmasa da, Suriyeliler'in yaratıcılığı battaniyelerin her koşulda köy halkını sıcak tutmasına olanak sağlıyor.

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