Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonu, geçtiğimiz haftalarda bir klip yayınladı.
Klipte, ülkelerinden kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konu alınıyordu.
Ancak şarkıda kullanılan ifadelerin aşırı ırkçı olması ve mültecileri aşağılaması, izleyicilerden büyük tepki çekti.
"BİZ AZINLIK OLDUK ONLARSA ÇOĞUNLUK"
"Oy aman oy ülkemdeki Suriyeli mültecilere bak.
Şimdi biz azınlık olduk onlarsa çoğunluk.
Genç bir çift bir kaç yaz önce bir odaya taşındı
Ama şimdi o odada bir düzineden fazlalar"
şeklinde sözleri olan şarkı, sosyal medyada da gündem oldu. Kanal ise yayınladığı kliple ilgili bir açıklama yapmadı.
ŞARKININ MELODİSİ DE TANIDIK
Şarkının melodisi ise Türk müzikseverler için oldukça tanıdık. Şarkıda, Erkin Koray'ın seslendirdiği "Şaşkın" şarkısının Arap melodisi kullanılmış. Şarkı için çekilen klipte ise, genç kadınların neşe içinde dans ettikleri görülüyor.
Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.
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