HABER

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 18:18 | Son Güncelleme

Lübnan'da El Cedid televizyonunda yayınlanan ve Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı.

Lübnan'da yayın yapan El Cedid televizyonu, geçtiğimiz haftalarda bir klip yayınladı.

Klipte, ülkelerinden kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konu alınıyordu.

Ancak şarkıda kullanılan ifadelerin aşırı ırkçı olması ve mültecileri aşağılaması, izleyicilerden büyük tepki çekti.

"BİZ AZINLIK OLDUK ONLARSA ÇOĞUNLUK"

"Oy aman oy ülkemdeki Suriyeli mültecilere bak.
Şimdi biz azınlık olduk onlarsa çoğunluk.
Genç bir çift bir kaç yaz önce bir odaya taşındı
Ama şimdi o odada bir düzineden fazlalar"

şeklinde sözleri olan şarkı, sosyal medyada da gündem oldu. Kanal ise yayınladığı kliple ilgili bir açıklama yapmadı.

ŞARKININ MELODİSİ DE TANIDIK

Şarkının melodisi ise Türk müzikseverler için oldukça tanıdık. Şarkıda, Erkin Koray'ın seslendirdiği "Şaşkın" şarkısının Arap melodisi kullanılmış. Şarkı için çekilen klipte ise, genç kadınların neşe içinde dans ettikleri görülüyor.

Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!Kılıçdaroğlu: Tümü seçimde ittifak yapsın!
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli mülteci Şarkı klip Lübnan tepki ırkçı

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne düşünüyorum... Şunu düşünüyorum Lübnan nüfusu zaten altı milyon... bir buçuk milyon Suriyeli mülteci altı milyonluk ülke için fazla... Bende Fatih ilçesi Yavuz Selim mahallesinde Suriyeliler arasında mülteci gibiyim.... Neyse bu seçimlerde sonuç İYİ olacak İnşallah....
Diğer Haberler
Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.