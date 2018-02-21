Suriyeliler ‘Geri Kabul Merkezi’ Şikayetçisi Oldu

Türkiye’de anayasal bir kuruluş olarak KDK’nın sadece Türk vatandaşlarına değil ülkedeki kamu kurumlarıyla ilgili farklı muameleyle karşılaştıkları şikayetçileri olan yabancılara da hizmet sunduğunu açıklayan Malkoç, örneğin Suriyeli sığınmacılarca yapılan şikayetleri de incelediklerini ifade etti. Suriyeliler’den özellikle geri kabul merkezleriyle ilgili çok sayıda şikayet geldiğini söyleyen Malkoç, “KDK olarak yaptığımız inceleme ve kararımız sonrasında geri kabul merkezlerinde fevkalade düzelme oldu” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye’de “ombudsmanlık” mekanizması olarak kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan sıkıntılara ilişkin kamu ile vatandaş arasında “dostane çözüm” bulunması amacıyla görev yapıyor. KDK, yargıdaki dosya yükünü azaltmayı da hedefleyerek, kamuya ilişkin şikayetleri yargıya aksettirilmeden çözümlemeyi amaçlıyor.

Malkoç’un ifade ettiği merkezler, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetler yürütüyor. Avrupa ülkelerine kaçak geçiş yapmış Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere yabancılar geçici süreyle geri kabul merkezlerinde tutuluyor. Bu merkezlere ilişkin zaman zaman barınma ve yiyecek temini koşulları açısından sıkıntılar gündeme gelmiş ve özellikle yerlerde yatılması ve yeterince yemek verilmediği iddiaları kamuoyunda tartışılmıştı.

Rusya’dan zorunlu din dersi şikayeti

Malkoç, ayrıca Türkiye’de kamudan şikayetçi yabancılar açısından Türk vatandaşlarıyla evli Ruslar konusunda Rusya tarafınca kendilerine bilgi verildiğini ancak bu konuda somut şikayet olmadığını kaydetti. Rusya tarafınca anne veya babası Rus olan çocuğa “zorunlu din dersi” verilmemesi yönünde talep iletildiğini söyleyen Malkoç, ancak kendilerine doğrudan ilgili şahıs veya şahıslarca başvuru yapılmadığını da anlattı.

Azınlık vakıf eserleriyle ilgili “güvenlik” sorunu

Malkoç, KDK olarak İstanbul’da farklı inanç grupları temsilcileriyle buluştuklarını da açıkladı. Malkoç, Ermeni, Musevi gruplarının geçmişte Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Hazine’ye devredilmiş mülklerini geri alma talebi bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin son dönemde bu tarz talepleri olumlu karşılayarak çözüme kavuşturduğunu dile getirdi. İstanbul’daki toplantıda bu gruplardan kamudan beklentilerini dinlediklerini kaydeden Malkoç, azınlık grupları tarafından geri aldıkları vakıf eserlerini koruma konusunda sıkıntılar yaşadıkları bilgisini aldıklarını söyledi. Malkoç, devletten bu vakıf mülkleri konusunda güvenlik konusunda maddi yardımı, güvenlik görevlisi temini gibi talepler olduğunu açıkladı.