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Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 5 saatlik ateşkes başladı

27.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde beş saat sürecek olan ateşkes başladı. Suriye ordusu ve müttefiklerinin ablukası altındaki bölgeye insani yardım ulaştırılması ve sivillerin Doğu Guta'yı terk etmesi için koridor açılması bekleniyor.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 5 saatlik ateşkes başladı

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde beş saat sürecek olan ateşkes başladı.

Pazartesi günü Rusya'dan yapılan açıklamada, muhaliflerin kontrolünde bulunan ve Suriye ordusu ile müttefiklerinin kuşatması altında olan Doğu Guta'da her gün yerel saat ile 07.00 - 14.00 arasında insani ateşkes uygulanacağı açıklanmıştı.

Yaklaşık 350.000 sivil yaşadığı tahmin edilen Doğu Guta'ya gıda ve sağlık malzemelerinin götürülmesi planlanıyor.

Doğu Guta

Ayrıca hastaneye sevk edilmesi gereken Doğu Gutalıların da yine 5 saatlik ateşkes sırasında abluka bölgesinden çıkarılarak hastanelere götürülmesi amaçlanıyor.

Doğu Guta

Rusya'dan yapılan açıklamada, her gün 5 saat sürecek olan ateşkes kapsamında siviller için bir koridor oluşturulacağı ve Doğu Gutalıların abluka bölgesini terk etmeleri için fırsat verileceği de belirtilmişti.

Rusya'nın çağrısıyla başladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hafta sonu oylanarak kabul edilen bildiride ise Suriye genelinde 30 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

30 günlük ateşkesten yana oy kullanan BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, ateşkesin hayata geçebilmesi için tüm tarafların uygulama koşulları üzerinde mutabakata varmasını istiyor.

Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleri ise ateşkesin derhal uygulamaya geçmesi yönünde çağrılar yapıyor.

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