Suriye’nin Geleceği ve Menbiç’e Müdahale Ankara’da Konuşulacak

Türkiye, Salı günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ertesi gün İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani’yi misafir ederek, Suriye’nin geleceği ve Menbiç’e ilişkin değerlendirmelere ev sahipliği yapacak.

Erdoğan ve Putin, en son Soçi’de geçen yıl 22 Kasım’da yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş ve o günden bugüne de telefon görüşmelerinde bulunmuştu. İkili arasında 8 Şubat’ta yapılan telefon görüşmesiyle de üçlü zirve için İstanbul adres olarak belirlenmişti. Ancak Putin’in Türkiye gelişinde İran’ın katılımıyla üçlü zirve öncesinde ikili ilişkilerin ele alınması kararlaştırılınca İstanbul yerine Ankara’da buluşulmasına karar verildi.

Son dakika değişikliği söz konusu olmazsa, Putin, Salı öğleden sonra geleceği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İkili ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkiye kamuoyunda ciddi tepkilere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma töreni de video-konferans yöntemiyle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek.