Suriye’nin Geleceği ve Menbiç’e Müdahale Ankara’da Konuşulacak

Türkiye, Salı günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ertesi gün İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani’yi misafir ederek, Suriye’nin geleceği ve Menbiç’e ilişkin değerlendirmelere ev sahipliği yapacak.
Erdoğan ve Putin, en son Soçi’de geçen yıl 22 Kasım’da yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş ve o günden bugüne de telefon görüşmelerinde bulunmuştu. İkili arasında 8 Şubat’ta yapılan telefon görüşmesiyle de üçlü zirve için İstanbul adres olarak belirlenmişti. Ancak Putin’in Türkiye gelişinde İran’ın katılımıyla üçlü zirve öncesinde ikili ilişkilerin ele alınması kararlaştırılınca İstanbul yerine Ankara’da buluşulmasına karar verildi.
Son dakika değişikliği söz konusu olmazsa, Putin, Salı öğleden sonra geleceği Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. İkili ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkiye kamuoyunda ciddi tepkilere neden olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma töreni de video-konferans yöntemiyle Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Rusya Cumhurbaşkanı, güvenlik tedbirlerine önem vermesi ve genellikle yurtdışı seyahatlerinde konaklamayı tercih etmemesiyle tanınıyor. Putin, Antalya’da 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi haricinde Ankara’ya ziyaretlerinde bugüne kadar hiç konaklamamıştı. Ancak bu sefer 4 Nisan’da İran’ın da katılımıyla yapılacak üçlü zirve dolayısıyla Putin’in Ankara’da kalması gündemde. Putin’in, güvenlik bakımından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği içerisinde kalabileceği konuşulmakla birlikte nerede kalacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşımı olmadı. Ancak Rusya tarafınca, Mersin’e 140 kilometre uzaklıkta Akdeniz kıyısındaki Akkuyu’ya bizzat gidilmesi uygun görülmediğinden Putin ve Erdoğan’ın, nükleer santral projesinde resmi temel atma töreni için düğmeye Ankara’dan basması kararlaştırıldı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, 4 Nisan günü Ankara’ya gelecek. Ruhani’nin katılımıyla üçlü zirve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Cenevre’deki barış görüşmelerine ivme kazandırılması, özellikle insani yardımlar için ateşkes bölgeleri oluşturulması gibi konularda yürütülen Astana Süreci’nin garantör ülkeleri olarak Türkiye, Rusya ve İran, yeniden Suriye’yi masaya yatıracak.
Türk diplomatik kaynaklar, Erdoğan
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