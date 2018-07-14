‘Suriye’nin Güneyinde 200 Binin Üzerinde Kişi Tıbbi İmkanlardan Mahrum’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda hükümet güçleriyle muhalif gruplar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Suriye’nin güneyinde 210 binin üzerinde kişinin acilen tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Örgüt, bu kişilerin ilaç ve her türlü tıbbi müdahaleye erişiminin bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.

BM ve diğer yardım kuruluşları, hükümetin kontrolündeki bölgelere tıbbi ve diğer türden yardımları ulaştırabiliyor ancak bölgenin kuzeybatısındaki Dera ve Kuneytra vilayetlerinin muhaliflerin elindeki belirli kısımlarına erişilemiyor.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, sağlık çalışanlarının acil yardıma ihtiyaç duyanlara ulaşmasına ve gerekli ilaçlarla tıbbi teçhizatın güvenli biçimde teslim edilmesine derhal izin verilmesi, bu süreçte bir engel çıkarılmamasını istedi.

Jasareviç, “Halkın çoğunluğu 45 derecelere kadar yükselen hava sıcaklığı ve tozlu çöl rüzgarlarının etkisi altında. Temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişimleri çok kısıtlı. Geçen hafta 12 çocuk, 2 kadın ve 1 yaşlı erkek, susuzluktan ve kirli su yoluyla bulaşan hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybetti” diye konuştu.

DSÖ, Dera ve Kuneytra’daki devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinin yüzde 75’ine yakının ya kapalı olduğunu ya da kısmen faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu yüzden, yüzlerce çocuk ve hamile kadınlar da dahil çok sayıda yaralının hayati öneme sahip tıbbi bakımdan mahrum kaldıkları kaydediliyor

