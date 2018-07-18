Suriye’nin Güneyinde Çatışmalar

Suriye’nin güneybatısında muhaliflerin elindeki en geniş bölgeyle ilgili olarak Şam rejimiyle yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Nawa kasabasına yönelik gece boyu süren hava bombardımanı düzenlendi. Bölgedeki yardım görevlileri ve gönüllülerin ifadelerine göre bombardımanda en az 12 kişi hayatını kaybetti 100’den fazla kişi de yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gece boyu devam bombardımanın Nawa kasabası ve çevresini hedef aldığını ve en az 350 füzenin fırlatıldığını açıkladı. Gözlemevi yetkilileri yaralılara ulaşmaya çalıştıkları sırada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması’nın yerel yöneticisi Khaled Solh de bombardıman esnasında hastanenin vurulduğunu ve hastane binasının Salı akşamı geç saatlere kadar kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Solh\ bombardımanda kendi kayıtlarına göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Sadece bir ambulansın çalışabilir durumda olduğunu, en az 150 kadar yaralının sivillerin araçlarıyla hastaneye getirildiğini ifade etti. Solh ayrıca bölgedeki son ortopedistin de bu saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.