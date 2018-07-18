Suriye’nin Güneyinde Çatışmalar

Suriye’nin güneybatısında muhaliflerin elindeki en geniş bölgeyle ilgili olarak Şam rejimiyle yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Nawa kasabasına yönelik gece boyu süren hava bombardımanı düzenlendi. Bölgedeki yardım görevlileri ve gönüllülerin ifadelerine göre bombardımanda en az 12 kişi hayatını kaybetti 100’den fazla kişi de yaralandı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gece boyu devam bombardımanın Nawa kasabası ve çevresini hedef aldığını ve en az 350 füzenin fırlatıldığını açıkladı. Gözlemevi yetkilileri yaralılara ulaşmaya çalıştıkları sırada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması’nın yerel yöneticisi Khaled Solh de bombardıman esnasında hastanenin vurulduğunu ve hastane binasının Salı akşamı geç saatlere kadar kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Solh\ bombardımanda kendi kayıtlarına göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Sadece bir ambulansın çalışabilir durumda olduğunu, en az 150 kadar yaralının sivillerin araçlarıyla hastaneye getirildiğini ifade etti. Solh ayrıca bölgedeki son ortopedistin de bu saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.
İsrail kontrolündeki Golan tepelerinden çekilen görüntülerde bombardımanın Çarşamba günü de devam ettiği Nawa bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Bombardıman sonucu bölgedeki yüzlerce sivilin İsrail Suriye arasındaki askerden arındırılmış bölgeye giderek kurtulmaya çalıştığı belirtiliyor.
Bir aydan kısa bir süre önce de Rusya destekli Suriye güçleri Dera bölgesinin büyük kısmını kontrol altına almayı başardı. Ele geçirilen bölgeler arasında 7 yıl önce Suriye lideri Beşar Esat’a karşı ilk ayaklanmanın başladığı yer de vardı.
Esat güçleri aralarında Suriye’nin güney batısında İsrail ve Ürdün sınırına yakın Dera ve Quneitra bölgelerinin de bulunduğu noktalara yönelik askeri operasyonlarını arttırdılar. Son günlerde de Suriye ordusu İsrail sınırı yakınında muhalif güçlerin elindeki küçük noktalara yönelik operasyonlarını arttırdı.
Askeri operasyonlarla birlikte Suriye rejimi, bölgede muhaliflerin elinde bulunan yerlerin yeniden rejim güçlerine bırakılması konusunda da görüşmeler yürütüyor.
Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Nawa’nın rejim güçlerine teslim edilmesiyle ilgili
görüşmeler birkaç gün boyunca devam etti. Bölgede görev yapan ve adı Selma Mohammed olan bir yardım gönüllüsü görüşmelerin evlerini terk eden kişiler için bir umut doğurduğunu söyledi. Ancak görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine başlatılan saldırı daha fazla sayıda insanın evlerini terk etmesine neden oldu.
Gözlemevi, savaş uçakları ve karadaki askerler tarafından bölgenin özellikle IŞİD’le bağlantılı bir grup tarafından kontrol altında tutulan kısmının hedef alındığını belirtti.
Ancak bu saldırı da 230 binden fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Ürdün yaptığı açıklamada bu saldırı sonrası yeni sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı. İsrail askerleri de sınır bölgesine gelen ve koruma talep eden yüzlerce protestocuyu geri gönderdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!
Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!
Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum