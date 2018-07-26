Suriye’nin Güneyindeki Amerikan Üssünün Dolaylı Hedefi İran

Amerika’nın Suriye’nin güneyindeki el-Tanf sınır geçişindeki üssü, yerel Suriyelileri IŞİD’e karşı eğitmek için kuruldu fakat Amerikalı yetkililer Amerika’nın Sesi’ne, üssün aynı zamanda İran’ın ülkedeki faaliyetlerine karşı bir denge görevi gördüğünü de belirtiyor.

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcülerinden Binbaşı Josh Jacques, “Bu bir amaç olsun ya da olmasın, sırf oradaki varlığımız bile bunu başarıyor” dedi.

Jacques, Amerika’nın Suriye’deki askeri varlığının hedefinin IŞİD militanlarını yenilgiye uğratmak olduğunu ve bu görevi yerine getirmek için el-Tanf’daki Amerikan askerlerinin Maghawir el Thawra adlı bir Suriyeli grubu eğittiğini belirtti.

CENTCOM Komutanı Joseph Votel’e göre de Amerikan askerleri Suriye’de doğrudan İran’a yoğunlaşmasa da dolaylı da olsa Tahran’ın ülkedeki istikrarsızlaştırıcı hareketlerini hala engelleyebiliyor.

Votel, 19 Haziran’da düzenlediği bir basın brifinginde, “Varlığımızla İran’ın faaliyetlerini dolaylı yoldan etkileme fırsatlarına sahibiz. Operasyonlarımızla onların tek taraflı hedeflerini takip etmesini zor hale getiriyoruz” dedi.