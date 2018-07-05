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Suriye’nin Güneyine Hava Saldırıları

05.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Suriye ve Rus güçleri, Suriye’nin güneybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Muhaliflerle Ruslar arasındaki müzakerelerin çökmesinin ardından Şam ve Moskova bölgedeki önemli bir kasabanın muhaliflerden geri alınması için harekete geçti

Suriye’nin Güneyine Hava Saldırıları

Suriye ve Rus güçleri, Suriye’nin güneybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Muhaliflerle Ruslar arasındaki müzakerelerin çökmesinin ardından Şam ve Moskova bölgedeki önemli bir kasabanın muhaliflerden geri alınması için harekete geçti.

Şam rejiminin güneydeki Dera bölgesinde 19 Haziran’da başlattığı ilerleyişle geniş alanları kontrol altına almasının ardından 330 bin kişi evlerini terketmek zorunda kalmıştı. Muhalifler onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Devlet ajansı SANA Suriye güçlerinin şiddetli çatışmaların ardından Saida kasabasına girdiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Dera’ya yönelik 600 hava saldırısının düzenlendiğini belirtti. Gözlemevi, Saida’nın alınmasıyla Suriye güçlerinin Ürdün’le sınır geçişi olan Naseeb’in sadece 6 km uzağında olduğunu kaydetti.

Muhalifler Dera ve yakınlardaki kasabalardan yaralıları tahliye ettiklerini belirtiyor.

Bölgedeki muhalifler adına konuşan İbrahim Jabawi, “yapılan müzakerelerin müzakere değil, baskılar, dikta etmeler ve tehditler olduğunu” kaydetti.

Jabawi, Rusların herhangi bir başlığı konuşmadan önce muhaliflerden silahlarını bırakmasını istediğini aktardı. Jabawi, muhaliflerin ilk anda silahlarını bırakmayı reddettiğini ancak bunu evlerini kaybedenlerin geri dönmesi ve İranlı militanların bölgeden ayrılmasının ardından yapacaklarını belirttiğini söyledi.

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