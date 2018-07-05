Suriye’nin Güneyine Hava Saldırıları

Suriye ve Rus güçleri, Suriye’nin güneybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Muhaliflerle Ruslar arasındaki müzakerelerin çökmesinin ardından Şam ve Moskova bölgedeki önemli bir kasabanın muhaliflerden geri alınması için harekete geçti.
Şam rejiminin güneydeki Dera bölgesinde 19 Haziran’da başlattığı ilerleyişle geniş alanları kontrol altına almasının ardından 330 bin kişi evlerini terketmek zorunda kalmıştı. Muhalifler onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
Devlet ajansı SANA Suriye güçlerinin şiddetli çatışmaların ardından Saida kasabasına girdiğini belirtti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Dera’ya yönelik 600 hava saldırısının düzenlendiğini belirtti. Gözlemevi, Saida’nın alınmasıyla Suriye güçlerinin Ürdün’le sınır geçişi olan Naseeb’in sadece 6 km uzağında olduğunu kaydetti.
Muhalifler Dera ve yakınlardaki kasabalardan yaralıları tahliye ettiklerini belirtiyor.
Bölgedeki muhalifler adına konuşan İbrahim Jabawi, “yapılan müzakerelerin müzakere değil, baskılar, dikta etmeler ve tehditler olduğunu” kaydetti.
Jabawi, Rusların herhangi bir başlığı konuşmadan önce muhaliflerden silahlarını bırakmasını istediğini aktardı. Jabawi, muhaliflerin ilk anda silahlarını bırakmayı reddettiğini ancak bunu evlerini kaybedenlerin geri dönmesi ve İranlı militanların bölgeden ayrılmasının ardından yapacaklarını belirttiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum