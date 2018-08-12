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Suriye’nin Kuzeyinde Patlama: Onlarca Ölü

12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen patlamada en az 36 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Muhalif aktivistlere göre patlamanın nedeni henüz belli değil

Suriye’nin Kuzeyinde Patlama: Onlarca Ölü

Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen patlamada en az 36 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Muhalif aktivistlere göre patlamanın nedeni henüz belli değil.

Suriye muhalefetine ait Suriye Sivil Savunması’nın ‘‘Beyaz Miğferliler’’ olarak da bilinen ilk yardım ekibi, patlamanın Türkiye sınırı yakınındaki Sarmada köyünde meydana geldiğini bildirdi. Patlamada iki beş katlı binanın çökmesi çok sayıda kişinin enkaz altında kalmasına neden oldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısını 39, yaralı sayısınıysa 21 olarak verdi. Grup, yaralılar arasında kadın ve çocuklar olduğunu da belirtti.

Smart haber ajansı olarak bilinen muhalefete ait bir haber kurumu ölenler arasında siviller ve El Kaide bağlantılı Tahrir El Şam milisleri olduğunu aktardı.

Gözlemevi, patlamanın bir binanın bodrum katındaki silah deposunda meydana geldiğini bildirdi. Grup, deponun Tahrir El Şam grubuna yakın bir silah kaçakçısına ait olduğunu kaydetti.

Öte yandan muhaliflerin elindeki son büyük kaleye yönelik olası bir saldırı öncesinde İdlib yakınlarındaki Suriye hükümetine bağlı kuvvetlere daha fazla destek gönderildi.

Hükümet yanlısı El Vatan gazetesi İdlib yakınlarına büyük askeri takviye gönderildiğini kaydetti. Gazete askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde İdlib’i geri almak için yapılan askeri hazırlıklar kapsamında askerlerin komşu Hama vilayetine ulaştıklarını bildirdi.

Hükümet bu yılın ilk aylarında başkent Şam civarında muhaliflerin kontrolündeki Dera ve Kuneytra vilayetlerini ele geçirmişti.

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