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Suriye'nin kuzeyinde tansiyon yükseliyor

06.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

TSK İdlib'de yeni bir askeri gözlem noktası oluştururken Şam yönetimi Halep ve İdlib'e yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Diğer yandan İdlib'de bir Türk askerinin saldırı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı operasyonu devam ederken Şam yönetimi de bölgedeki varlığını güçlendiriyor.

Suriye ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine yeni hava savunma sistemleri konuşlandırıldığı belirtildi. Füzelerin Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye getirildiğini söyleyen Suriyeli üst düzey bir askeri yetkili, bunun "herkese bir mesaj" olduğunu ifade etti.

İdlib bölgesindeki muhalif gruplara karşı müttefikleri ile birlikte saldırılarını yoğunlaştıran Şam yönetimi, Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı başlamadan önce Suriye'nin hava sahasının ihlal edilmesi durumunda Türk savaş uçaklarını vurma tehdidinde bulunmuştu.

TSK'dan yeni gözlem noktası

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte YPG güçlerine karşı operasyonlarını sürdüren TSK'nın İdlib bölgesinde yeni bir askeri nokta oluşturduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde, söz konusu askeri noktanın "Astana anlaşması uyarınca İdlib gerginliğini azaltma bölgesinde oluşturulacak dördüncü gözlem noktası" olduğu belirtildi.

Gözlem noktasının oluşturulması sırasında TSK'yı hedef alan füze ve havan saldırısında bir Türk askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada saldırıda beş asker ve bir sivil personelin de yaralandığı belirtildi.

Şam yönetimine en yakın nokta

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in güneybatısında oluşturulan yeni gözlem noktasının El Ays köyü yakınlarında yer aldığını, böylece TSK ile Şam yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında beş kilometreden daha az bir mesafe kaldığını bildirdi.

Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye krizinin ele alındığı Astana görüşmelerinde, bölgede istikrarın sağlanması ve IŞİD'e karşı mücadele çerçevesinde Suriye'nin kuzeybatısında askeri gözlem noktaları oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Reuters/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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