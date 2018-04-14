Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler

Suriye ordusunun başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı.

Çeşitli ülkelerden gelen açıklamaları ve bu ülkelerin yine kimyasal silah iddiasıyla gerçekleşen 2003'teki Irak işgali sırasındaki tutumlarını inceledik.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetlerle dünyanın gündemine oturdu.

Donald Trump önce "etkili" bir yanıt verme sözü verdi, ardından da "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump sonraki bir tweetinde ise Suriye'ye ne zaman saldıracaklarını açıklamadığını söyledi.

ABD'nin İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle Suriye'ye yönelik saldırısı sabaha karşı geldi.

ABD 2003'te Irak'ın işgaline öncülük eden ülkeydi. ABD'nin o dönem Irak'ta kitle imha silahları olduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı Irak'ın işgalinden sonra anlaşılmıştı.