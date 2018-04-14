Suriye'ye hava saldırısı: Üç hedef vuruldu

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Şam’da kimyasal silah araştırma merkezi ile bir deponun, Humus yakınlarında da yine kimyasal silahların depolandığı bir tesisin vurulduğunu açıkladı.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik operasyonun sınırlı ve tek seferlik olduğunu belirterek ülkede kimyasal silah üretilen tesislerin hedef alındığını vurguladı.

Operasyona Batı ülkeleri destek verdi, Rusya ve İran'dan ise sert açıklamalar geldi. Esad ise Batı'nın inandırıcılığını kaybettiğini söyledi.Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyon ile Suriye'deki hedefleri vurdu.

Dunford, operasyonun Rusya ile koordinasyon ile gerçekleştirilmediğini, ancak doğrudan Rusya ile bir olay yaşanmaması için olağan kanallar üzerinden iletişimin devam ettiğini ifade etti. ABD ordusundan alınan bilgiye göre, operasyonda Rusya’ya ait bir üs hedef alınmadı.

Esad: Kararlılığımız arttı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırıların “ülkenin metrekaresinde terörizme” karşı mücadele etmek ve terörizmi yenmek için kararlılığı artırdığını açıkladı. Esad yaptığı açıklamada, yaşanan çatışmalarda Batı’nın kontrolünü ve inandırıcılığını kaybettiği gerçeği ile karşılaşmasının ardından bu saldırının düzenlendiğini öne sürdü.

Esad’ın açıklamasında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ile telefonda görüştüğü ve Ruhani’nin desteğini sürdürme sözü verdiği belirtildi.

100’den fazla füze atıldı

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ülkeye 110 füzenin atıldığı belirtildi. Suriye ordusuna yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Humus’ta altı asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Orgeneral Sergey Rudskoy da operasyona ilişkin açıklamasında, atılan 103 füzeden 71’inin Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu belirtti. Rudskoy, saldırıda ölen olmadığını, ancak birkaç kişinin yaralandığını dile getirdi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Duma’da yaşananları aydınlatmasıyla ABD'nin ilgilenmediğini savunan Rudskoy, ABD'yi Suriye’deki barış sürecini başarısızlığa