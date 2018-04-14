"Suriye'ye Operasyonu Doğru Buluyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul’da AK Parti ilçe kongrelerinde konuştu. Erdoğan beklenen açıklamayı, AK Parti Fatih İlçe Kongresi’nde yaptı.
Cumhurbaşkanı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye’ye hava operasyonunu doğru bulduğunu söyledi. Erdoğan, “Son günlerde rejimin kimyasal saldırısının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği restleşmeye şahit olduk. Bu sabah rejim hedeflerine operasyon yapıldı. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu bakımdan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bu kimyasal saldırının faili, bedelini ödemesi lazım. Ancak kimyasal saldırıya düzenlenen bu hassasiyetin konvansiyonel silahlarla katledilen yüz binlerce masum sivil için de gösterilmesini istiyoruz” dedi.
Suriye halkının rejim ile terör örgütleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'de halklar için bir adım atılacaksa tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrın ortaya konması gerekiyor” diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya lideri Putin ve ABD ile görüşeceklerini açıklayan Erdoğan, “5 yıl önce Esad ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bugün bu hale gelmeyecekti. Malesef bir kulaklarından girdi bir kulaklarından çıktı. Dinlemediler. Sahada yolumuza devam ederken soruna Astana ve Cenevre çerçevesinde çözüm bulma gayretimizi de sürdüreceğiz. Son kriz dünyanın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu da koymuştur” ifadelerini kullandı.
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